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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник

Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник
©ФК "Астана"

"Астана" совершила несколько громких трансферов в межсезонье, но высока вероятность, что в этом году в основном составе будет заигран свой воспитанник. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как прогрессирует Владислав Прокопенко и почему ему доверяет Григорий Бабаян.

22-летний полузащитник дебютировал за основной состав "Астаны" еще в 2017-м, но за все прошедшие годы он не получал больше 400 игровых минут ни в одном сезоне КПЛ. В 2020-м Прокопенко относительно успешно съездил в аренду в "Актобе" (на тот момент клуб выступал в первой лиге), а в 2021-м регулярно играл в Кубке Казахстана за "Астану". Но серьезного сдвига в карьере у Владислава не происходило.

В прошлом году Владислав, опять же, безвылазно сидел на скамейке. Короткая, но яркая вспышка произошла лишь в октябре. Прокопенко оформил дубль в полуфинале Кубка Казахстана против "Ордабасы" и явно выделялся в команде, вышедшей на тот матч исключительно молодым составом. Бабаян оценил перфоманс воспитанника и дал ему шанс в основе на следующий матч КПЛ с "Атырау", однако уже в перерыве Прокопенко был заменен, позже Бабаян заявил, что это был тактический ход.

Казалось, что зимой Прокопенко максимум останется игроком запаса "Астаны" или же вновь уйдет в аренду. Но Бабаян всех удивил. Владислав стал регулярно выходить в основе и был полезен едва ли не в каждом матче на нынешних сборах.

И нельзя сказать, что решение тренерского штаба ставить Прокопенко было продиктовано кадровой безысходностью. В средней линии у "Астаны" есть варианты, тот же Макс Эбонг способен сыграть ближе к атаке. Кроме того, можно выставить сбалансированную тройку в центре, где есть Душан Йованчич, Исламбек Куат и Аслан Дарабаев. Однако играет Прокопенко, и это вполне заслуженно.

Объем работы без мяча, открывания между линиями, обостряющие решения в атаке, результативные действия - все это с положительной стороны характеризует игру Прокопенко. На сборах в Турции Владислав забивал АГМК и "Бухаре", а также поучаствовал в голевой атаке в игре с "Химками".

В общем, пока все выглядит так, что Прокопенко начнет предстоящий сезон игроком основного состава "Астаны". Помешать этому может лишь приезд очередного новичка-легионера, но, скорее всего, это возможно лишь летом.

Для Прокопенко это действительно большой шанс заявить о себе и наконец реализовать весь игровой потенциал. По слухам, к Владиславу уже присматривается тренерский штаб сборной Казахстана, но для того, чтобы укрепить их мнение, игроку "Астаны" необходимо подтвердить уровень в официальных матчах.

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Метки:
КПЛ Межсезонье в КПЛ Астана ФК Бабаян Григорий

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