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"Нам предлагали Меркеля". Бабаян рассказал о составе "Астаны" перед матчем за Суперкубок

"Нам предлагали Меркеля". Бабаян рассказал о составе "Астаны" перед матчем за Суперкубок
©ФК "Астана"

В столице прошла первая пресс-конференция нового сезона в казахстанском футболе. Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян ответил на вопросы о новичках клуба и рассказал о настрое своих подопечных перед субботним матчем за Суперкубок Казахстана против "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz

- "Астана" усилила состав в межсезонье. Как вы оцените усиление?

- Мы продолжаем искать футболистов. По разным причинам нас покинуло 12 футболистов, а удалось подписать только шесть. К послезавтрашнему матчу мы подходим только с двумя вингерами, однако мы должны понимать, что выполняем большие задачи. Нам нужны соответствующие игроки.

- Как относитесь к началу сезона с игры за титул? Это и ответственно, и нелегко...

- Это официальный матч, но мы пока не знаем, в каком мы состоянии. Это первая игра, но мы стартуем раньше других команд. Надеюсь, нам удастся показать яркую игру и порадовать болельщиков.

- В золотое время "Астаны", когда были и вы, и Старимир Стойлов, в клубе было много молодых игроков. Сейчас же больше опытных. Почему это так?

- Сейчас мы не располагаем теми финансовыми возможностями, которые были раньше. Поэтому сложно подписывать молодых качественных игроков, еще и бесплатно. Та "Астана" строилась три года.

- На сборах себя проявил воспитанник "Астаны" Владислав Прокопенко. Значит ли это то, что он близок к стартовой обойме?

- Я хорошо знаю Прокопенко, в 2016 году мы уделяли много времени молодым игрокам. Но в годы, когда меня здесь не было, молодые игроки, как Прокопенко и Кусяпов, не смогли зарекомендовать себя в составе... Если он будет доказывать, что заслуживает играть, то будет получать игровое время.

- Усиление других клубов - это плюс для "Астаны"?

- Конечно, мы только за то, чтобы остальные команды усилялись и ставили перед собой максимальные задачи. Если мы перейдем от слов к делу, и к игре добавится хорошая качественная инфраструктура, то будет еще лучше.

- Вы интересуетесь Александром Меркелем?

- Нам предлагали, но у нас ограничение по заявке легионеров. Насколько я знаю, сейчас у него нет казахстанского паспорта, и за девятого легионера нужно доплачивать.

Матч за Суперкубок пройдет на стадионе "Астана Арена" в субботу, 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени, а игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Ранее о предстоящей встрече высказался и главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев

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Метки:
Футбол Суперкубок Казахстана Астана ФК Ордабасы ФК Бабаян Григорий

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