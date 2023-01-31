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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Опубликован календарь КПЛ, Суперкубка и Кубка Казахстана на сезон-2023

Опубликован календарь КПЛ, Суперкубка и Кубка Казахстана на сезон-2023
©ФК "Астана"

Профессиональная футбольная лига Казахстана представляла календарь матчей чемпионата, Суперкубка и Кубка сезона 2023 года.

 

25 февраля (суббота),

Суперкубок Республики Казахстан

Первый круг

I тур

4-5 марта (суббота, воскресенье)

Жетысу-Актобе

Астана-Шахтер

Ордабасы-Каспий

Тобол-Аксу

Кайрат-Атырау

Кайсар-Кызыл-Жар

Мактаарал-Окжетпес

II тур

9-10 марта (четверг, пятница)

Актобе-Окжетпес

Кызыл-Жар-Мактаарал

Атырау-Кайсар

Аксу-Кайрат

Каспий-Тобол

Шахтер-Ордабасы

Жетысу-Астана

III тур

14-15 марта (вторник, среда)

Астана-Актобе

Ордабасы-Жетысу

Тобол-Шахтер

Кайрат-Каспий

Кайсар-Аксу

Мактаарал-Атырау

Окжетпес-Кызыл-Жар

20–28 марта, даты FIFA

IV тур

1-2 апреля (суббота, воскресенье)

Актобе-Кызыл-Жар

Атырау-Окжетпес

Аксу-Мактаарал

Каспий-Кайсар

Шахтер-Кайрат

Жетысу-Тобол

Астана-Ордабасы

V тур

8-9 апреля (суббота, воскресенье)

Ордабасы-Актобе

Тобол-Астана

Кайрат-Жетысу

Кайсар-Шахтер

Мактаарал-Каспий

Окжетпес-Аксу

Кызыл-Жар-Атырау

VI тур

15-16 апреля (суббота, воскресенье)

Актобе-Атырау

Аксу-Кызыл-Жар

Каспий-Окжетпес

Шахтер-Мактаарал

Жетысу-Кайсар

Астана-Кайрат

Ордабасы-Тобол

19 апреля (среда), КУБОК РК,

1/8 финала

VII тур

22-23 апреля (суббота, воскресенье)

Тобол-Актобе

Кайрат-Ордабасы

Кайсар-Астана

Мактаарал-Жетысу

Окжетпес-Шахтер

Кызыл-Жар-Каспий

Атырау-Аксу

29-30 апреля (суббота, воскресенье), КУБОК РК,

1/8 финала, ответные матчи

VIII тур

6-7 мая (суббота, воскресенье)

Актобе-Аксу

Каспий-Атырау

Шахтер-Кызыл-Жар

Жетысу-Окжетпес

Астана-Мактаарал

Ордабасы-Кайсар

Тобол-Кайрат

10 мая (среда) - резервный день

IХ тур

13-14 мая (суббота, воскресенье)

Кайрат-Актобе

Кайсар-Тобол

Мактаарал-Ордабасы

Окжетпес-Астана

Кызыл-Жар-Жетысу

Атырау-Шахтер

Аксу-Каспий

17 мая (среда), КУБОК РК,

1/4 финала

Х тур

20-21 мая (суббота, воскресенье)

Актобе-Каспий

Шахтер-Аксу

Жетысу-Атырау

Астана-Кызыл-Жар

Ордабасы-Окжетпес

Тобол-Мактаарал

Кайрат-Кайсар

24 мая (среда) – резервный день

ХI тур

27-28 мая (суббота, воскресенье)

Кайсар-Актобе

Мактаарал-Кайрат

Окжетпес-Тобол

Кызыл-Жар-Ордабасы

Атырау-Астана

Аксу-Жетысу

Каспий-Шахтер

31 мая (среда)-резервный день

ХII тур

3-4 июня (суббота, воскресенье)

Актобе-Шахтер

Жетысу-Каспий

Астана-Аксу

Ордабасы-Атырау

Тобол-Кызыл-Жар

Кайрат-Окжетпес

Кайсар-Мактаарал

07 июня (среда), КУБОК РК,

1/4 финала, ответные матчи

12 – 20 июня, даты FIFA

ХIII тур

24-25 июня (суббота, воскресенье)

Актобе-Мактаарал

Окжетпес-Кайсар

Кызыл-Жар-Кайрат

Атырау-Тобол

Аксу-Ордабасы

Каспий-Астана

Шахтер-Жетысу

28 июня (среда), КУБОК РК,

1/2 финала

Второй круг

ХIV тур

1-2 июля (суббота, воскресенье)

Жетысу-Шахтер

Астана-Каспий

Ордабасы-Аксу

Тобол-Атырау

Кайрат-Кызыл-Жар

Кайсар-Окжетпес

Мактаарал-Актобе

5 июля (среда) – резервный день

8 июля (суббота), КУБОК РК,

1/2 финала, ответные матчи

11 - 12 июля (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Первый квалификационный раунд

13 июля (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

ХV тур

15-16 июля (суббота, воскресенье)

Мактаарал-Кайсар

Окжетпес-Кайрат

Кызыл-Жар-Тобол

Атырау-Ордабасы

Аксу-Астана

Каспий-Жетысу

Шахтер-Актобе

18 - 19 июля (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Первый квалификационный раунд

Ответные матчи

20 июля (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

Ответные матчи

ХVI тур

22-23 июля (суббота, воскресенье)

Шахтер-Каспий

Жетысу-Аксу

Астана-Атырау

Ордабасы-Кызыл-Жар

Тобол-Окжетпес

Кайрат-Мактаарал

Актобе-Кайсар

25 - 26 июля (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Второй квалификационный раунд

27 июля (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

ХVII тур

29-30 июля (суббота, воскресенье)

Кайсар-Кайрат

Мактаарал-Тобол

Окжетпес-Ордабасы

Кызыл-Жар-Астана

Атырау-Жетысу

Аксу-Шахтер

Каспий-Актобе

01 - 02 августа (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Второй квалификационный раунд

Ответные матчи

03 августа (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

Ответные матчи

ХVIII тур

05-06 августа (суббота, воскресенье)

Каспий-Аксу

Шахтер-Атырау

Жетысу-Кызыл-Жар

Астана-Окжетпес

Ордабасы-Мактаарал

Тобол-Кайсар

Актобе-Кайрат

08 - 09 августа (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд

10 августа (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

ХIХ тур

12-13 августа (суббота, воскресенье)

Кайрат-Тобол

Кайсар-Ордабасы

Мактаарал-Астана

Окжетпес-Жетысу

Кызыл-Жар-Шахтер

Атырау-Каспий

Аксу-Актобе

15 - 16 августа (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд

Ответные матчи

17 августа (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

Ответные матчи

ХХ тур

19-20 августа (суббота, воскресенье)

Аксу-Атырау

Каспий-Кызыл-Жар

Шахтер-Окжетпес

Жетысу-Мактаарал

Астана-Кайсар

Ордабасы-Кайрат

Актобе-Тобол

22 - 23 августа (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Плей – офф

24 августа (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

ХХI тур

26-27 августа (суббота, воскресенье)

Тобол-Ордабасы

Кайрат-Астана

Кайсар-Жетысу

Мактаарал-Шахтер

Окжетпес-Каспий

Кызыл-Жар-Аксу

Атырау-Актобе

29 - 30 августа (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Плей – офф

Ответные матчи

31 августа (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

04 - 12 сентября, даты FIFA

ХХII тур

15-16-17 сентября (пятница, суббота, воскресенье)

Атырау-Кызыл-Жар

Аксу-Окжетпес

Каспий-Мактаарал

Шахтер-Кайсар

Жетысу-Кайрат

Астана-Тобол

Актобе-Ордабасы

19 - 20 сентября (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, первый тур

21 сентября (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

Групповой этап, первый тур

ХХIII тур

23-24 сентября (суббота, воскресенье)

Ордабасы-Астана

Тобол-Жетысу

Кайрат-Шахтер

Кайсар-Каспий

Мактаарал-Аксу

Окжетпес-Атырау

Кызыл-Жар-Актобе

27 сентября (среда) – резервный день

ХХIV тур

30 сентября - 01 октября (суббота, воскресенье)

Кызыл-Жар-Окжетпес

Атырау-Мактаарал

Аксу-Кайсар

Каспий-Кайрат

Шахтер-Тобол

Жетысу-Ордабасы

Актобе-Астана

03 - 04 октября (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, второй тур

05 октября (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

Групповой этап, второй тур

09 – 17 октября, даты FIFA

ХХV тур

21 - 22 октября (суббота, воскресенье)

Астана-Жетысу

Ордабасы-Шахтер

Тобол-Каспий

Кайрат-Аксу

Кайсар-Атырау

Мактаарал-Кызыл-Жар

Окжетпес-Актобе

24 - 25 октября (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, третий тур

26 октября (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

Групповой этап, третий тур

ХХVI тур

28 - 29 октября (суббота, воскресенье)

Окжетпес-Мактаарал

Кызыл-Жар-Кайсар

Атырау-Кайрат

Аксу-Тобол

Каспий-Ордабасы

Шахтер-Астана

Актобе-Жетысу

4 ноября (суббота), КУБОК РК,

ФИНАЛ

7-8 ноября (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, четвертый тур

09 ноября (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

Групповой этап, четвертый тур

13 - 21 ноября, даты FIFA

28 - 29 ноября (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, пятый тур

30 ноября (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

Групповой этап, пятый тур

 

12-13 декабря (вторник, среда)

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, шестой тур

 

14 декабря (четверг)

Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА

Групповой этап, шестой тур

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Метки:
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