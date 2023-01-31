Опубликован календарь КПЛ, Суперкубка и Кубка Казахстана на сезон-2023

Профессиональная футбольная лига Казахстана представляла календарь матчей чемпионата, Суперкубка и Кубка сезона 2023 года.
25 февраля (суббота),
Суперкубок Республики Казахстан
Первый круг
I тур
4-5 марта (суббота, воскресенье)
Жетысу-Актобе
Астана-Шахтер
Ордабасы-Каспий
Тобол-Аксу
Кайрат-Атырау
Кайсар-Кызыл-Жар
Мактаарал-Окжетпес
II тур
9-10 марта (четверг, пятница)
Актобе-Окжетпес
Кызыл-Жар-Мактаарал
Атырау-Кайсар
Аксу-Кайрат
Каспий-Тобол
Шахтер-Ордабасы
Жетысу-Астана
III тур
14-15 марта (вторник, среда)
Астана-Актобе
Ордабасы-Жетысу
Тобол-Шахтер
Кайрат-Каспий
Кайсар-Аксу
Мактаарал-Атырау
Окжетпес-Кызыл-Жар
20–28 марта, даты FIFA
IV тур
1-2 апреля (суббота, воскресенье)
Актобе-Кызыл-Жар
Атырау-Окжетпес
Аксу-Мактаарал
Каспий-Кайсар
Шахтер-Кайрат
Жетысу-Тобол
Астана-Ордабасы
V тур
8-9 апреля (суббота, воскресенье)
Ордабасы-Актобе
Тобол-Астана
Кайрат-Жетысу
Кайсар-Шахтер
Мактаарал-Каспий
Окжетпес-Аксу
Кызыл-Жар-Атырау
VI тур
15-16 апреля (суббота, воскресенье)
Актобе-Атырау
Аксу-Кызыл-Жар
Каспий-Окжетпес
Шахтер-Мактаарал
Жетысу-Кайсар
Астана-Кайрат
Ордабасы-Тобол
19 апреля (среда), КУБОК РК,
1/8 финала
VII тур
22-23 апреля (суббота, воскресенье)
Тобол-Актобе
Кайрат-Ордабасы
Кайсар-Астана
Мактаарал-Жетысу
Окжетпес-Шахтер
Кызыл-Жар-Каспий
Атырау-Аксу
29-30 апреля (суббота, воскресенье), КУБОК РК,
1/8 финала, ответные матчи
VIII тур
6-7 мая (суббота, воскресенье)
Актобе-Аксу
Каспий-Атырау
Шахтер-Кызыл-Жар
Жетысу-Окжетпес
Астана-Мактаарал
Ордабасы-Кайсар
Тобол-Кайрат
10 мая (среда) - резервный день
IХ тур
13-14 мая (суббота, воскресенье)
Кайрат-Актобе
Кайсар-Тобол
Мактаарал-Ордабасы
Окжетпес-Астана
Кызыл-Жар-Жетысу
Атырау-Шахтер
Аксу-Каспий
17 мая (среда), КУБОК РК,
1/4 финала
Х тур
20-21 мая (суббота, воскресенье)
Актобе-Каспий
Шахтер-Аксу
Жетысу-Атырау
Астана-Кызыл-Жар
Ордабасы-Окжетпес
Тобол-Мактаарал
Кайрат-Кайсар
24 мая (среда) – резервный день
ХI тур
27-28 мая (суббота, воскресенье)
Кайсар-Актобе
Мактаарал-Кайрат
Окжетпес-Тобол
Кызыл-Жар-Ордабасы
Атырау-Астана
Аксу-Жетысу
Каспий-Шахтер
31 мая (среда)-резервный день
ХII тур
3-4 июня (суббота, воскресенье)
Актобе-Шахтер
Жетысу-Каспий
Астана-Аксу
Ордабасы-Атырау
Тобол-Кызыл-Жар
Кайрат-Окжетпес
Кайсар-Мактаарал
07 июня (среда), КУБОК РК,
1/4 финала, ответные матчи
12 – 20 июня, даты FIFA
ХIII тур
24-25 июня (суббота, воскресенье)
Актобе-Мактаарал
Окжетпес-Кайсар
Кызыл-Жар-Кайрат
Атырау-Тобол
Аксу-Ордабасы
Каспий-Астана
Шахтер-Жетысу
28 июня (среда), КУБОК РК,
1/2 финала
Второй круг
ХIV тур
1-2 июля (суббота, воскресенье)
Жетысу-Шахтер
Астана-Каспий
Ордабасы-Аксу
Тобол-Атырау
Кайрат-Кызыл-Жар
Кайсар-Окжетпес
Мактаарал-Актобе
5 июля (среда) – резервный день
8 июля (суббота), КУБОК РК,
1/2 финала, ответные матчи
11 - 12 июля (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Первый квалификационный раунд
13 июля (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
ХV тур
15-16 июля (суббота, воскресенье)
Мактаарал-Кайсар
Окжетпес-Кайрат
Кызыл-Жар-Тобол
Атырау-Ордабасы
Аксу-Астана
Каспий-Жетысу
Шахтер-Актобе
18 - 19 июля (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Первый квалификационный раунд
Ответные матчи
20 июля (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
Ответные матчи
ХVI тур
22-23 июля (суббота, воскресенье)
Шахтер-Каспий
Жетысу-Аксу
Астана-Атырау
Ордабасы-Кызыл-Жар
Тобол-Окжетпес
Кайрат-Мактаарал
Актобе-Кайсар
25 - 26 июля (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Второй квалификационный раунд
27 июля (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
ХVII тур
29-30 июля (суббота, воскресенье)
Кайсар-Кайрат
Мактаарал-Тобол
Окжетпес-Ордабасы
Кызыл-Жар-Астана
Атырау-Жетысу
Аксу-Шахтер
Каспий-Актобе
01 - 02 августа (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Второй квалификационный раунд
Ответные матчи
03 августа (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
Ответные матчи
ХVIII тур
05-06 августа (суббота, воскресенье)
Каспий-Аксу
Шахтер-Атырау
Жетысу-Кызыл-Жар
Астана-Окжетпес
Ордабасы-Мактаарал
Тобол-Кайсар
Актобе-Кайрат
08 - 09 августа (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Третий квалификационный раунд
10 августа (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
ХIХ тур
12-13 августа (суббота, воскресенье)
Кайрат-Тобол
Кайсар-Ордабасы
Мактаарал-Астана
Окжетпес-Жетысу
Кызыл-Жар-Шахтер
Атырау-Каспий
Аксу-Актобе
15 - 16 августа (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Третий квалификационный раунд
Ответные матчи
17 августа (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
Ответные матчи
ХХ тур
19-20 августа (суббота, воскресенье)
Аксу-Атырау
Каспий-Кызыл-Жар
Шахтер-Окжетпес
Жетысу-Мактаарал
Астана-Кайсар
Ордабасы-Кайрат
Актобе-Тобол
22 - 23 августа (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Плей – офф
24 августа (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
ХХI тур
26-27 августа (суббота, воскресенье)
Тобол-Ордабасы
Кайрат-Астана
Кайсар-Жетысу
Мактаарал-Шахтер
Окжетпес-Каспий
Кызыл-Жар-Аксу
Атырау-Актобе
29 - 30 августа (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Плей – офф
Ответные матчи
31 августа (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
04 - 12 сентября, даты FIFA
ХХII тур
15-16-17 сентября (пятница, суббота, воскресенье)
Атырау-Кызыл-Жар
Аксу-Окжетпес
Каспий-Мактаарал
Шахтер-Кайсар
Жетысу-Кайрат
Астана-Тобол
Актобе-Ордабасы
19 - 20 сентября (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап, первый тур
21 сентября (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
Групповой этап, первый тур
ХХIII тур
23-24 сентября (суббота, воскресенье)
Ордабасы-Астана
Тобол-Жетысу
Кайрат-Шахтер
Кайсар-Каспий
Мактаарал-Аксу
Окжетпес-Атырау
Кызыл-Жар-Актобе
27 сентября (среда) – резервный день
ХХIV тур
30 сентября - 01 октября (суббота, воскресенье)
Кызыл-Жар-Окжетпес
Атырау-Мактаарал
Аксу-Кайсар
Каспий-Кайрат
Шахтер-Тобол
Жетысу-Ордабасы
Актобе-Астана
03 - 04 октября (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап, второй тур
05 октября (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
Групповой этап, второй тур
09 – 17 октября, даты FIFA
ХХV тур
21 - 22 октября (суббота, воскресенье)
Астана-Жетысу
Ордабасы-Шахтер
Тобол-Каспий
Кайрат-Аксу
Кайсар-Атырау
Мактаарал-Кызыл-Жар
Окжетпес-Актобе
24 - 25 октября (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап, третий тур
26 октября (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
Групповой этап, третий тур
ХХVI тур
28 - 29 октября (суббота, воскресенье)
Окжетпес-Мактаарал
Кызыл-Жар-Кайсар
Атырау-Кайрат
Аксу-Тобол
Каспий-Ордабасы
Шахтер-Астана
Актобе-Жетысу
4 ноября (суббота), КУБОК РК,
ФИНАЛ
7-8 ноября (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап, четвертый тур
09 ноября (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
Групповой этап, четвертый тур
13 - 21 ноября, даты FIFA
28 - 29 ноября (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап, пятый тур
30 ноября (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
Групповой этап, пятый тур
12-13 декабря (вторник, среда)
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап, шестой тур
14 декабря (четверг)
Лига Европы УЕФА / Лига Конференций УЕФА
Групповой этап, шестой тур
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