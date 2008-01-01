Гол капитана "Кайсара" дальним ударом в девятку признан лучшим в КПЛ-2020

Гол капитана "Кайсара" Асхата Тагыбергена признан лучшим в КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.



Полузащитник "Кайсара" в матче седьмого тура против "Тобола" (2:1) принес победу своему клубу, пробив издалека в верхний угол. Гол Тагыбергена в итоговом голосовании набрал 45 процентов.







На втором месте, по мнению читателей Vesti.kz, гол Абата Аймбетова в ворота "Астаны", забитый в 16-м туре. Форвард "Кайрата" набрал 14 процентов голосов. Элгуджа Лобжанидзе из "Кайсара", отличившийся в матче пятого тура против "Жетысу" набрал 11 процентов. За гол Марина Томасова из "Астаны", забитый в ворота "Жетысу" в 21-м туре, было отдано десять процентов. Нападающий "Шахтера" Айдос Таттыбаев, отметившийся взятием ворот "Астаны" в девятом туре, набрал восемь процентов. А бывший полузащитник "Кайрата" Конрад Вжесиньски, отличившийся в первом туре против "Тараза", и полузащитник жамбылского клуба Аюб Бацуев, забивший гол в ворота алматинцев в 22-м туре, набрали по шесть процентов голосов.







Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.