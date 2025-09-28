КПЛ
Гол на 96-й минуте решил судьбу матча "Тобола" против уникального клуба КПЛ

Ислам Чесноков. ©ФК "Тобол"

В Костанае состоялся матч 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Тобол" принимал кызылординский "Кайсар". Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0 — единственный мяч был забит на 96-й минуте., передают Vesti.kz.

В первом тайме "Тобол" владел мячом 71 процент времени против 29 процентов у гостей и создавал моменты: 5 ударов по воротам против 4 у "Кайсара", три из которых пришлись в створ (0 - у "Кайсара").

Во втором тайме преимущество хозяев усилилось — 14 ударов против двух, пять в створ, но только на 96-й минуте они сумели открыть счёт благодаря удару беларусского форварда Николая Сигневича.

После этой победы "Тобол" набрал 50 очков и сохраняет третье место в таблице, отставая от лидеров — алматинского "Кайрата" (52 очка) и столичной "Астаны" (53 очка). "Кайсар", имея 20 очков, остался на 12-й позиции.

Стоит отметить, что "Кайсар" — единственный клуб КПЛ-2025, состав которого полностью состоит из казахстанских футболистов.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 24 16 5 3 60-26 53
2 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
3 Тобол 24 15 5 4 41-22 50
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 24 12 6 6 38-26 42
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 24 9 5 10 32-33 32
8 Ордабасы 24 8 7 9 28-25 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 24 3 11 10 21-39 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

