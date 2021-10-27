Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года, а полузащитник столичной команды Тигран Барсегян заработал месячную дисквалификацию, сообщается на сайте КФФ. Сегодня, 27 октября, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета.

"За демонстрацию неподобающего поведения, выразившееся в использовании оскорбительного жеста в отношении зрителей, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента игрока команды "Астана" Барсегяна Т. дисквалифицировать на один месяц во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года.

За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов "Fair Play", выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды "Астана" Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, футболисты "Астаны" покинули поле на 42-й минуте первого тайма матча с "Кайратом", который проходил в рамках 25-го тура КПЛ. Вернулась команда спустя несколько минут, и игра возобновилась.

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