Футболист за 1,2 миллиона евро может перейти в "Астану"

©ФК БАТЭ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:21

Полузащитник сборной Беларуси по футболу Евгений Яблонский может продолжить карьеру в "Астане", сообщает белорусский инсайдер Владислав Татур.

Также источник отмечает, что 26-летний игрок может оказаться в клубе "Арис" (Лимасол).

Яблонский с 2013 года выступал за БАТЭ, который покинул 20 января. С 2019-го вызывается в национальную команду, также играл за юношескую и молодежную сборные своей страны.

Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ-2021. В межсезонье команда подписала Марко Милошевича, Артема Рахманова, Брайана Сильву и Камо Оганесяна.

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