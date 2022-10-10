Футболист сборной Казахстана вошел в историю

Нападающий "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов провел исторический матч против "Ордабасы", передает корреспондент Vesti.kz.

По информации пресс-службы столичного клуба, его хет-трик в ворота "Ордабасы" стал самым быстрым в истории чемпионата страны - для этого ему понадобилось 4 минуты.

Напомним, что встреча 22-го тура на "Астана Арене" завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Следующую игру "Астана" проведет на выезде с "Кайратом" 15 октября, а днем ранее "Ордабасы" на своем поле встретится с "Шахтером".

Ранее сообщалось, что Аймбетов может сменить чемпионат по завершении сезона.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45 2 Астана 22 12 5 5 51-21 41 3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38 4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36 5 Ордабасы 22 10 2 10 31-35 32 6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31 7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29 8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29 9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28 10 Тараз 22 6 8 8 24-23 26 11 Туран 22 5 10 7 20-26 25 12 Кызыл-Жар 22 5 8 9 24-26 23 13 Акжайык 22 6 4 12 16-26 22 14 Махтаарал 22 5 6 11 19-35 21 Перейти на страницу турнирной таблицы →