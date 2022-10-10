Футболист сборной Казахстана вошел в историю

Нападающий "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов провел исторический матч против "Ордабасы", передает корреспондент Vesti.kz.
По информации пресс-службы столичного клуба, его хет-трик в ворота "Ордабасы" стал самым быстрым в истории чемпионата страны - для этого ему понадобилось 4 минуты.
Напомним, что встреча 22-го тура на "Астана Арене" завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.
Следующую игру "Астана" проведет на выезде с "Кайратом" 15 октября, а днем ранее "Ордабасы" на своем поле встретится с "Шахтером".
Ранее сообщалось, что Аймбетов может сменить чемпионат по завершении сезона.