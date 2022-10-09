"Астана" за тайм деклассировала "Ордабасы" благодаря хет-трику Аймбетова

"Астана" отметилась крупной победой над "Ордабасы" в 22-м туре чемпионата страны по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в столице Казахстана и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Причем все голы были забиты после перерыва. Отличились Марин Томасов (47-я минута), Абат Аймбетов (57-я, 59-я и 61-я), занесший в свой актив хет-трик, Педро Эуженио (90+2-я) и Абзал Бейсебеков (90+4-я).

Благодаря этому успеху астанчане набрали 41 балл и закрепились на втором месте, продолжив погоню за "Актобе". Шымкентцы, несмотря на неудачу, с 32 очками остались на пятой строчке турнирной таблицы.

Следующую игру "Астана" проведет на выезде с "Кайратом" 15 октября, а днем ранее "Ордабасы" на своем поле встретится с "Шахтером".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45 2 Астана 22 12 5 5 51-21 41 3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38 4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36 5 Ордабасы 22 10 2 10 31-35 32 6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31 7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29 8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29 9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28 10 Тараз 22 6 8 8 24-23 26 11 Туран 22 5 10 7 20-26 25 12 Кызыл-Жар 22 5 8 9 24-26 23 13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане