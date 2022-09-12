Европейские клубы нацелились на форварда сборной Казахстана

Форвард "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов может сменить чемпионат по завершении сезона. По данным Transfermarkt, его контракт со столичным клубом истекает в конце года, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sportal.az, Аймбетов может продолжить карьеру в "Нефтчи" из Баку. При этом отмечается, что это не единственный клуб, который хочет заполучить казахстанского нападающего. Также сообщается, что Аймбетов отказался от предложения "Астаны" по новому контракту, поскольку желает попробовать свои силы в другой лиге.

27-летний Аймбетов выступает за "Астану" с прошлого года. Также в его карьере были "Крылья Советов", "Кайрат" и "Актобе". В национальную команду вызывается с 2019 года, а до этого играл за юношескую и молодежную сборные Казахстана.

Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 600 тысяч евро.

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