Защитник "Астаны" Вараздат Ароян рассказал, кто помог ему с переходом в испанский "Кадис", с которым он подписал контракт до 2023 года.

О его трансфере было объявлено сегодня, 27 мая.

"После последних матчей сборной Армении главный тренер Хоакин Капаррос спросил меня, не хочу ли я играть в испанской Ла Лиге. Я ответил, что да, хочу. Тогда он сказал, что поможет мне с этим. Вклад Капарроса в этот трансфер очень велик․ Именно через него "Кадис" узнал обо мне. После этого мне позвонили и предложили контракт.

Спасибо Капарросу и всем тем людям, которые помогли мне с этим переходом. Спасибо руководству "Астаны" за понимание того, насколько важен этот переход для моей будущей карьеры. Клуб хорошо встретил меня, хоть и не хотел терять игрока основного состава в середине сезона.

На данный момент все мои мысли об "Астане", потому что команда борется за чемпионство.

С того дня, как я получил известие о моем возможном переходе, я начал следить за играми "Кадиса". Я очень счастлив быть частью этой команды. Я всегда мечтал и верил, что буду играть в высшем дивизионе европейского чемпионата на определенном этапе своей карьеры", - приводит его слова пресс-служба Федерации футбола Армении.

Напомним, что Ароян стал третьим игроком в истории "Астаны", кто перебрался в Ла Лигу. До него это сделали серб Неманья Максимович ("Валенсия", "Хетафе") и ганец Патрик Твумаси ("Алавес"). Последний сейчас защищает цвета "Ганновера".

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