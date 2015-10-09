Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 12:14
 

Форвард из России нашёл новый клуб: он мечтает сыграть за сборную Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Форвард из России нашёл новый клуб: он мечтает сыграть за сборную Казахстана Идрис Умаев. ©ФК "Актобе"

Российский футболист Идрис Умаев договорился с новым клубом казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Российский футболист Идрис Умаев договорился с новым клубом казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, форвард подпишет контракт с актауским ФК "Каспий".

Отмечается, что воспитанник футбольной школы "Ахмата" в ближайшие дни присоединится к команде Пиралы Алиева и поставит подпись под соглашением. Последним клубом Умаева был "Актобе", цвета которого он защищал с 2023 года.

За время выступлений в составе "красно-белых" нападающий провёл 65 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач. Вместе с "Актобе" дважды становился бронзовым призёром чемпионата Казахстана и завоевал Кубок страны.

В своей карьере Умаев выступал за российские клубы "Ахмат", "Енисей", "Чайка" и "Химки", а также за литовскую "Палангу" и карагандинский "Шахтёр".

Отметим, что Умаев не теряет надежды получить казахстанский паспорт и сыграть за национальную команду.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Удине   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 февраля 00:45   •   не начат
Удинезе
Удинезе
(Удине)
- : -
Рома
Рома
(Рим)
Кто победит в основное время?
Удинезе
Ничья
Рома
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!