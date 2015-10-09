Форвард из России нашёл новый клуб: он мечтает сыграть за сборную Казахстана

Российский футболист Идрис Умаев договорился с новым клубом казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, форвард подпишет контракт с актауским ФК "Каспий".

Отмечается, что воспитанник футбольной школы "Ахмата" в ближайшие дни присоединится к команде Пиралы Алиева и поставит подпись под соглашением. Последним клубом Умаева был "Актобе", цвета которого он защищал с 2023 года.

За время выступлений в составе "красно-белых" нападающий провёл 65 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 12 результативных передач. Вместе с "Актобе" дважды становился бронзовым призёром чемпионата Казахстана и завоевал Кубок страны.

В своей карьере Умаев выступал за российские клубы "Ахмат", "Енисей", "Чайка" и "Химки", а также за литовскую "Палангу" и карагандинский "Шахтёр".

Отметим, что Умаев не теряет надежды получить казахстанский паспорт и сыграть за национальную команду.

