Клуб КПЛ объявил о контракте с защитником за 210 миллионов

Усть-каменогорский "Алтай" официально объявил о подписании контракта с нигерийским центральным защитником Самюэлем Одеоибо, ранее выступавшим за семейский "Елимай", передают Vesti.kz.

"Наш клуб официально подписал контракт с нигерийским центральным защитником Самюэлем Одеоибо. Самюэль Одеоибо выступал за белорусские клубы "Нафтан", "Гранит", "Белшина", с которой стал чемпионом Первой лиги в 2019 году, а также защищал цвета "Торпедо-БелАЗ". С 2022 года играл в литовском клубе "Хегельманн". В 2024-2025 годах был игроком клуба "Елимай". Команда завоевала путевку в еврокубки по итогам сезона 2025 года в Казахстанской Премьер-Лиге. Верим, что в этом сезоне Самюэль достойно проявит себя и поможет команде в матчах Премьер-Лиги! Добро пожаловать, Сэм!" - пишет пресс-служба "Алтая".

Опыт и статистика

В сезоне КПЛ-2025 Одеоибо провёл за "Елимай" 23 матча, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. 32-летний защитник обладает солидным международным опытом, выступая ранее в чемпионатах Беларуси и Литвы.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 350 тысяч евро, что эквивалентно более чем 210 миллионам тенге.

Усиление новичка Премьер-Лиги

Отметим, что по итогам прошлого сезона Первой лиги Казахстана «Алтай» занял третье место и завоевал путёвку в Казахстанскую Премьер-Лигу, а приглашение опытного легионера стало частью подготовки клуба к дебюту на высшем уровне.

