Клуб КПЛ лишили победы над европейским клубом

Шымкентский "Ордабасы" провёл контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Анталье (Турция) против северомакедонской "Шкендии", завершившийся со счётом 1:1, передают Vesti.kz.

Ранний гол и поздний ответ соперника

Уже на 5-й минуте Сергей Малый открыл счёт после подачи углового. Однако в концовке встречи, на 87-й минуте, "Шкендия" сумела отыграться прямым ударом со штрафного.

Состав и статистика команд

"Ордабасы" вышел на матч в следующем составе: Толепберген, Алан, Антич, Вакулько, Турганов, Султаниязов, М. Токтыбай, Халматов, Малый, Наумец, Жасулан.

Отметим, "Шкендия" является пятикратным чемпионом Северной Македонии и в прошлом сезоне снова выиграла национальное первенство. "Ордабасы", в свою очередь, завоевал титул чемпиона Казахстана в 2023 году, но в сезоне-2025 занял лишь седьмое место.

