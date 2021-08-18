ФК "Астана" официально объявил о новом назначении

Тастанбек Есентаев. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 18:40

У "Астаны" новый руководитель. Тастанбек Есентаев стал исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Решением учредителя футбольного клуба "Астана" Фонда поддержки индустрии туризма и спорта эту должность занял казахстанский функционер Тастанбек Кутжатович Есентаев", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Предыдущий гендиректор клуба Давид Лория был отправлен в отставку. На этой должности он находился с осени прошлого года.

Столичный клуб после 19 туров занимает второе место в таблице КПЛ, набрав 41 балл. При этом выбыл из еврокубков на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК


Показать комментарии
Казахстан(футбол) КПЛ
3
Вчера 18:40
© 2008 - 2021 ТОО «EML»