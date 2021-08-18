У "Астаны" новый руководитель. Тастанбек Есентаев стал исполняющим обязанности генерального директора футбольного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Решением учредителя футбольного клуба "Астана" Фонда поддержки индустрии туризма и спорта эту должность занял казахстанский функционер Тастанбек Кутжатович Есентаев", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Предыдущий гендиректор клуба Давид Лория был отправлен в отставку. На этой должности он находился с осени прошлого года.

Столичный клуб после 19 туров занимает второе место в таблице КПЛ, набрав 41 балл. При этом выбыл из еврокубков на стадии третьего отборочного раунда Лиги конференций.

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