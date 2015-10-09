Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 08:15
 

В европейском клубе высказались о трансферах лидеров "Астаны" и "Кайрата"

  Комментарии

В европейском клубе высказались о трансферах лидеров "Астаны" и "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Владелец "МЛ Витебск" Артём Леонов прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитникам "Астаны" и "Кайрата" Максу Эбонгу и Валерию Громыко, передают Vesti.kz

Владелец "МЛ Витебск" Артём Леонов прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитникам "Астаны" и "Кайрата" Максу Эбонгу и Валерию Громыко, передают Vesti.kz

У футболистов заканчиваются контракты с казахстанскими клубами в связи с чем возникла информация о возможном возвращении игроков на родину. 

"Даже не представляю, кто распространяет эти слухи. Громыко? Даже близко никто не общался. Эбонг? Чьи-то фантазии, мечты. Карпицкий? Полная дезинформация. Бегунов и Ковалев? Тоже самое. Можете поверить мне на слово, что ни с кем из вышеназванных футболистов МЛ переговоры не велись", - цитирует Леонова пресс-служба клуба. 

Отметим, что Валерий Громыко признан лучшим футболистом Беларуси по итогам 2025 года. Ранее агент игрока заявил, что хавбеком "Кайрата" интересуются клубы турецкой Суперлиги. 

 

