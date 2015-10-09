Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 16:40
 

Лидера "Кайрата" признали игроком года европейской страны

Лидера "Кайрата" признали игроком года европейской страны

Полузащитник алматинского "Кайрата" Валерий Громыко получил звание лучшего футболиста Беларуси по итогам 2025 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Bel.football.

Полузащитник алматинского "Кайрата" Валерий Громыко получил звание лучшего футболиста Беларуси по итогам 2025 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Bel.football.

Главная награда — закономерный итог сезона

Хавбек "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко был признан лучшим игроком своей страны по итогам уходящего года. Для 28-летнего полузащитника это звание стало логичным подтверждением его яркого сезона как на клубном, так и на международном уровне.

Успехи в Казахстане

В 2025 году Громыко стал одним из ключевых футболистов алматинцев. В его активе — победа в чемпионате Казахстана и выигранный Суперкубок страны. Кроме того, вместе с "Кайратом" он пробился в основной этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов, что стало одним из главных достижений клуба последних лет.

Всего за календарный год Громыко провёл 40 матчей, в которых отметился шестью голами и одиннадцатью результативными передачами.


Вклад в сборной Беларуси

Полузащитник сыграл пять матчей в отборочном цикле чемпионата мира. Особенно ярко он проявил себя в поединке пятого тура против Дании (2:2), записав на свой счёт гол и ассист.

Громыко выступает за "Кайрат" с лета 2024 года, когда перешёл из "Кайсара" в статусе свободного агента. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро (около 883 миллионов тенге).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

