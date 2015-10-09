Еркин Тапалов сделал заявление о своём будущем в "Кайрате"

Защитник сборной Казахстана Еркин Тапалов продолжит карьеру в алматинском "Кайрате". Футболист подтвердил, что его контракт с клубом был продлён и теперь действует до конца 2026 года, передают Vesti.kz.

"Теперь у меня контракт с "Кайратом" до конца 2026 года", — сообщил Тапалов в интервью Legalbet.kz.

Изначально соглашение 32-летнего игрока с алматинским клубом, рассчитанное на один сезон, предусматривало опцию автоматического продления. Контракт был пролонгирован после того, как Тапалов принял участие более чем в 50 процентах матчей команды во всех турнирах текущего сезона. Ранее на портале Transfermarkt датой окончания его договора значилось 31 декабря 2025 года.

Еркин Тапалов пополнил состав "Кайрата" в начале 2025 года, перейдя из костанайского "Тобола" на правах свободного агента. В сезоне КПЛ он провёл 17 матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

На счету защитника также 20 матчей в составе национальной сборной Казахстана. На данный момент текущая рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро (более 181 миллиона тенге).

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!