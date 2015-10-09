Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Еркин Тапалов сделал заявление о своём будущем в "Кайрате"

Защитник сборной Казахстана Еркин Тапалов продолжит карьеру в алматинском "Кайрате". Футболист подтвердил, что его контракт с клубом был продлён и теперь действует до конца 2026 года, передают Vesti.kz.

"Теперь у меня контракт с "Кайратом" до конца 2026 года", — сообщил Тапалов в интервью Legalbet.kz.

Изначально соглашение 32-летнего игрока с алматинским клубом, рассчитанное на один сезон, предусматривало опцию автоматического продления. Контракт был пролонгирован после того, как Тапалов принял участие более чем в 50 процентах матчей команды во всех турнирах текущего сезона. Ранее на портале Transfermarkt датой окончания его договора значилось 31 декабря 2025 года.

Еркин Тапалов пополнил состав "Кайрата" в начале 2025 года, перейдя из костанайского "Тобола" на правах свободного агента. В сезоне КПЛ он провёл 17 матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

На счету защитника также 20 матчей в составе национальной сборной Казахстана. На данный момент текущая рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро (более 181 миллиона тенге).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

