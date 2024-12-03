"Елимай" нацелился на воспитанников "Кайрата"

В зимнее трансферное окно "Елимай" намерен освежить и омолодить казахстанскую часть своего состава, и уже ведет работу в этом направлении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Семея могут покинуть сразу несколько возрастных казахстанских футболистов, а им на замену рассматривают игроков нового поколения.

Среди них - полузащитник Андрей Ульшин и нападающий Вячеслав Швырев, в ноябре покинувшие "Кайрат" на правах свободных агентов. Оба игрока импонируют главному тренеру "Елимая" Андрею Карповичу.

Ульшин в прошедшем сезоне провел за "Кайрат" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три ассиста. Швырев сыграл за алматинцев в 2024 году 26 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

"Елимай" в рамках КПЛ-2024 занял шестое место, набрав 37 очков. Ранее Карпович заявил, что работа и переговоры по трансферам казахстанцев уже ведется. В декабре семейский клуб проведет первый втягивающий сбор в Алматы.