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КПЛ
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"Елимай" нацелился на воспитанников "Кайрата"

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"Елимай" нацелился на воспитанников "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

В зимнее трансферное окно "Елимай" намерен освежить и омолодить казахстанскую часть своего состава, и уже ведет работу в этом направлении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В зимнее трансферное окно "Елимай" намерен освежить и омолодить казахстанскую часть своего состава, и уже ведет работу в этом направлении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Семея могут покинуть сразу несколько возрастных казахстанских футболистов, а им на замену рассматривают игроков нового поколения.

Среди них - полузащитник Андрей Ульшин и нападающий Вячеслав Швырев, в ноябре покинувшие "Кайрат" на правах свободных агентов. Оба игрока импонируют главному тренеру "Елимая" Андрею Карповичу.

Ульшин в прошедшем сезоне провел за "Кайрат" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три ассиста. Швырев сыграл за алматинцев в 2024 году 26 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

"Елимай" в рамках КПЛ-2024 занял шестое место, набрав 37 очков. Ранее Карпович заявил, что работа и переговоры по трансферам казахстанцев уже ведется. В декабре семейский клуб проведет первый втягивающий сбор в Алматы.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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