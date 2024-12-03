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Казахстан учинил разгром со счетом 7:0 в отборе на Евро-2025

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Казахстан учинил разгром со счетом 7:0 в отборе на Евро-2025 ©instagram.com/kff_women/

Женская сборная Казахстана по футболу (U19) сыграла в матче третьего тура первого раунда отбора на Евро-2025, сообщают Vesti.kz.

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Женская сборная Казахстана по футболу (U19) сыграла в матче третьего тура первого раунда отбора на Евро-2025, сообщают Vesti.kz.

В заключительном матче группы B2 команда Орынбасар Дауренбековой встречалась с Лихтенштейном.

Матч в румынском городке Буфтя завершился разгромной победой казахстанок со счетом 7:0. Забитыми гоалми отличились: Валерия Попова, оформившая дубль (девятая и 39 минута), Назым Алданазар, записавшая на свой счет хет-трик (14 с пенальти, 66 и 71 минута) и Алина Лозукова (38 и 86 с пенальти).


Отметим, что сборная Казахстана набрала пять очков в этой группе, не пропустив ни одного гола. Ранее, команда Дауренбековой сыграла вничью с Латвией и Румынией с одинаковым счетом 0:0.

Румыния также набрала пять очков и по дополнительным показателям (разница мячей 14:2 против 7:0 у Казахстана) выиграла группу, выйдя в следующий этап. 

Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Лихтенштейн Румыния Латвия

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