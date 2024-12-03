Стало известно о влиянии Месси в "Интер Майами": выбрал нового тренера?

После неожиданного вылета "Интер Майами" из плей-офф МЛС, главный тренер американского клуба Херардо Мартино подал в отставку. Руководство "цапель" решило доверить пост главного тренера Хавьеру Маскерано, с которым у Лионеля Месси сложились теплые отношения во времена их совместных выступлений. За восемь лет в "Барселоне" они завоевали два титула Лиги чемпионов, четыре чемпионства в Ла Лиге и множество других трофеев, передают Vesti.kz.

По информации The Athletic, кандидатура Маскерано стала одной из двух главных на пост главного тренера, наряду с еще одним бывшим одноклубником Месси – Хави Эрнандесом.

Однако выбор пал на Хавьера, и перед принятием финального решения аргентинец лично обсудил этот вопрос с Месси.

"Я провел с Лео конкретный разговор. Он дал мне ту информацию, которую я у него запрашивал. Это была его форма участия в процессе, которая, честно говоря, происходит у нас довольно часто", - поделился Маскерано на пресс-конференции.

Ситуация с влиянием Месси напоминает случаи с другими футбольными звездами. Например, участие Килиана Мбаппе стало ключевым фактором в увольнении спортивного директора ПСЖ Леонардо, а в саудовским клубе "Аль-Наср" Криштиану Роналду повлиял на замену тренера Луиса Кастро на Стефано Пиоли.

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Теперь Маскерано предстоит непростая задача — вывести "Интер Майами" на новый уровень. Одной из его первоочередных целей станет подготовка команды к началу сезона МЛС 2025 года, старт которого запланирован на середину февраля.

Состав команды, в котором собраны такие ветераны, как Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Месси, дает Маскерано отличную возможность использовать опыт звезд для завоевания первого в истории клуба Кубка МЛС.

37-летний Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 года. В составе "сине-гранатовых" форвард стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны. Четырежды он выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны", "Интер Майами" и сборной Аргентины. После ухода из "Барселоны" в 2021 году форврад провел два сезона во французском "Пари Сен-Жермене".