Месси назвал самый важный и памятный моменты карьеры в "Барселоне"

Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси назвал самый важный момент своей карьеры в каталонской "Барселоне", передают Vesti.kz.

"Сложно выбрать что-то одно – я бы позволил сделать это кому-то другому. Но если нужно выбрать только один момент, то я назову свой дебют. Дело в том, на какие жертвы я шел, когда переезжал из Аргентины. Ради этого момента я полностью изменил свою жизнь, поэтому считаю его самым важным", - сказал Месси в интервью на YouTube-канале 3Cat.

Также аргентинец рассказал о своем любимом воспоминании в "Барселоне":

"Тот год, когда мы выиграли шесть трофеев [2009]. Тогда вся команда наслаждалась процессом – тренировками, матчами. Каждый день. Мы выходили на поле, уже зная, что победим, – вопрос был только в том, с каким счетом. Это был действительно прекрасный год".

"Барселону" лишили "нового Месси"

37-летний Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 года. В составе "сине-гранатовых" Лео стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны. Четырежды он выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны", "Интер Майами" и сборной Аргентины. После ухода из "Барселоны" в 2021 году форврад провел два сезона во французском "Пари Сен-Жермене".

Месси установил новый рекорд и вошел в историю