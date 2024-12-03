Бывший клуб Мбаппе нацелился на вундеркинда из Узбекистана: известна его стоимость

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев может оказаться в составе французского "Монако", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "РБ Спорт".

Как сообщает источник, клуб из Лиги 1 готов заплатить за 21-летнего узбекского хавбека 15 миллионов евро. Однако руководство армейцев намерено удержать игрока хотя бы до конца зимнего трансферного окна.

Интересно, что на позиции Файзуллаева в "Монако" играет российский полузащитник Александр Головин.

В текущем сезоне Файзуллаев провел за ЦСКА 22 матча, отметившись тремя голами и шестью ассистами.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро, что делает предложение "Монако" почти в три раза выше его рыночной цены.

Напомним, в "Монако" в свое время выступал форвард "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе.