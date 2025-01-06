"Актобе" объявил об уходе эквадорского полузащитника Хосе Франсиско Севальоса Энрикеса в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz.

Севальос пополнил состав "красно-белых" в прошлом году.

В минувшем сезоне он сыграл 26 матчей за "Актобе" во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.



До "Актобе" Севальос играл за эквадорские "Эмелек", "ЛДУ Кито", бельгийский "Локерен", португальский "Портимоненсе".

В 2013-м Хосе был арендован на сезон итальянским "Ювентусом", но так и не сыграл за основной состав ни одного матча.

В период 2017-2018 годов вызывался в сборную Эквадора.

Ранее "Актобе" покинули хорватский защитник Матео Барач, аргентинский полузащитник Леонель Струмия, белорусский хавбек Дмитрий Бессмертный, казахстанский вратарь Игорь Шацкий.