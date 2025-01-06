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Вчера 15:18

Экс-игрок "Ювентуса" узнал свою судьбу в Казахстане

©ФК "Актобе"

"Актобе" объявил об уходе эквадорского полузащитника Хосе Франсиско Севальоса Энрикеса в связи с истечением срока контракта, передают Vesti.kz

Севальос пополнил состав "красно-белых" в прошлом году. 

В минувшем сезоне он сыграл 26 матчей за "Актобе" во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.


До "Актобе" Севальос играл за эквадорские "Эмелек", "ЛДУ Кито", бельгийский "Локерен", португальский "Портимоненсе".

В 2013-м Хосе был арендован на сезон итальянским "Ювентусом", но так и не сыграл за основной состав ни одного матча. 

В период 2017-2018 годов вызывался в сборную Эквадора.

Ранее "Актобе" покинули хорватский защитник Матео Барач, аргентинский полузащитник Леонель Струмия, белорусский хавбек Дмитрий Бессмертный, казахстанский вратарь Игорь Шацкий.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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