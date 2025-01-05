"Актобе" решил судьбу своего капитана

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе своего капитана, аргентинского полузащитника Леонеля Струмия, передают Vesti.kz.

Отмечается, что с ним расстались в связи с истечением срока контракта.

В минувшем сезоне он провел 28 матчей за "красно-белых" во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

С "Актобе" выиграл бронзу КПЛ-2023 и Кубок Казахстана-2024.

Прежде Струмия выступал за латвийские команды "Лиепая", РФШ и аргентинский "Клуб Атлетико Алумни".

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