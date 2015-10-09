Экс-игрок сборной Казахстана прибыл в расположение новой команды в Турции

Павлодарский "Иртыш" близок к подписанию контракта с полузащитником Нурдаулетом Байбосыновым, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Футболист, по данным источника, уже присоединился к команде, которая проводит предсезонные сборы в Турции.

21-летний хавбек является воспитанником "Тараза". Минувший сезон он начал в составе родного клуба, а во второй его половине перешёл в "Атырау" на правах аренды, где получил опыт выступлений на уровне казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

За время выступлений в составе "Тараза" Байбосынов провёл 72 матча и отметился шестью забитыми мячами. Кроме того, полузащитник имеет опыт выступлений за юношескую сборную Казахстана (U-19), за которую сыграл пять встреч.

