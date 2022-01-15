Футбольный клуб "Тобол" проводит первые учебно-тренировочные сборы в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На УТС команды был замечен экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА Зоран Тошич. В межсезонье ходили разговоры, что он планирует покинуть состав костанайцев, вместе с которыми выиграл КПЛ-2021. Сам серб отмечал, что ведет переговоры с клубом по новому контракту. Похоже, стороны договорились продолжить сотрудничество.

Напомним, что 34-летний Тошич провел в чемпионате Казахстана восемь матчей, забил один гол и отдал один ассист. Также на его счету пять матчей в Кубке страны (четыре гола и один ассист) и четыре - в квалификации Лиги конференций (один ассист).