Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал о переговорах с клубом КПЛ

Полузащитник "Тобола" Зоран Тошич ведет переговоры с костанайским клубом по новому контракту. Об этом футболист рассказал "РБ Спорт".

- Обсуждаем контракт, - отметил футболист. - На днях все решим. На следующей неделе, думаю, будет какое-то решение.

- Политическая ситуация в Казахстане не давит на ваше решение?

- Я только знаю то, что читал в прессе. Насколько понимаю, там были протесты. Но надеюсь, что сейчас все будет хорошо, все успокоится и нормализуется.

- Запасные варианты у вас, если что, есть?

- Если с "Тоболом" не получится, будем искать другие варианты. Но я оптимистичен, так что ждем следующей недели.

Напомним, 34-летний Тошич выступал за "Тобол" с апреля 2021 года. Контракт сербского полузащитника истек 1 января. Костанайцы стали чемпионами КПЛ-2021, а в начале прошлого сезона выиграли Суперкубок страны.

За свою карьеру Тошич выступал в таких клубах, как "Партизан", "Манчестер Юнайтед" и московский ЦСКА. Также на его счету 76 матчей и 11 голов в составе сборной Сербии.