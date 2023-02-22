Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Александр Меркель вел переговоры о переходе с "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом сам футболист рассказал Meta-ratings.kz.

Однако 30-летний игрок не стал раскрывать причины, почему им не удалось договориться. Ранее сообщалось, что Меркель ждет более выгодного и интересного предложения из Европы.

"Да, у "Актобе" был интерес, могу им сказать за это большое спасибо. Желаю клубу всего самого хорошего в предстоящем чемпионате. Не могу сказать тебе детали, почему нам не удалось договориться. Это было бы неправильно. Повторюсь: желаю клубу всего наилучшего", - сказал Меркель.

Напомним, права на Меркеля принадлежат турецкому "Газиантепспору". Однако клуб снялся с чемпионата из-за последствий разрушительного землетрясения и разрешил всем игрокам уйти в аренду до конца сезона.

Ранее Меркель выступал за "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Голландия), "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пиза", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия). В составе сборной Казахстана полузащитник провел три матча.

В КФФ рассказали о премиальных сборной Казахстана, контракте Адиева и будущем Меркеля

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →