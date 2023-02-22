Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Александр Меркель вел переговоры о переходе с "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz. Об этом сам футболист рассказал Meta-ratings.kz.
Однако 30-летний игрок не стал раскрывать причины, почему им не удалось договориться. Ранее сообщалось, что Меркель ждет более выгодного и интересного предложения из Европы.
"Да, у "Актобе" был интерес, могу им сказать за это большое спасибо. Желаю клубу всего самого хорошего в предстоящем чемпионате. Не могу сказать тебе детали, почему нам не удалось договориться. Это было бы неправильно. Повторюсь: желаю клубу всего наилучшего", - сказал Меркель.
Напомним, права на Меркеля принадлежат турецкому "Газиантепспору". Однако клуб снялся с чемпионата из-за последствий разрушительного землетрясения и разрешил всем игрокам уйти в аренду до конца сезона.
Ранее Меркель выступал за "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Голландия), "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пиза", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия). В составе сборной Казахстана полузащитник провел три матча.
В КФФ рассказали о премиальных сборной Казахстана, контракте Адиева и будущем Меркеля