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В КФФ рассказали о премиальных сборной Казахстана, контракте Адиева и будущем Меркеля

В КФФ рассказали о премиальных сборной Казахстана, контракте Адиева и будущем Меркеля
©КФФ

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Олжас Абраев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, будет ли продлен контракт с главным тренером национальной команды Магомедом Адиевым, ожидается ли возвращение в команду Александра Меркеля и каковы премиальные за удачное выступление в Лиге наций

- Олжас Шакенович, если говорить откровенно, ожидали ли вы подобного результата от сборной Казахстана до старта нового цикла Лиги наций, особенно на фоне тяжелой борьбы за место сохранения в дивизионе С?

- Как вы все знаете, год был очень сложный для сборной. Сезон мы начали со стыковых матчей, и хотелось бы поблагодарить тренерский штаб во главе Андреем Карповичем - в сложный, короткий период они смогли подготовить команду к положительному результату и сохранить прописку в дивизионе С.

В дальнейшем перед Магомедом Адиевым была поставлена задача собрать боеспособную команду и выжимать максимум в каждом матче. Была проведена большая подготовка к турниру. Благодаря слаженной работе футболистов, тренерского штаба, административного состава и, разумеется, наших болельщиков команда ощущала поддержку в каждом матче. Спасибо инициативной группе болельщиков, которые организовали поддержку на выездных матчах и мы добились лучшего на данный момент результата. Но не нужно останавливаться, нужно идти дальше. Впереди будет сложный этап квалификации к чемпионату Европы, как вы заметили, формат квалификационных раундов изменился в плане сроков, нам снова будет необходимо провести все квалификационные игры в течение одного календарного года, а это большая нагрузка на игроков.

- Наиболее актуальный вопрос относительно сборной: остается ли Магомед Адиев на своем посту и предложен ли ему новый контракт?

- На нынешнем составе тренерского штаба хотелось бы остановится отдельно. Календарь Лиги наций в июне очень сложный, провели четыре игры в сжатые сроки, команда сделала максимум, большая благодарность каждому члену тренерского штаба. Магомед Мусаевич смог подобрать профессиональную команду специалистов, формированием он занимался лично и, как вы заметили, он выстраивает работу на перспективу, пригласив казахстанских специалистов, которые очень амбициозны и являются профессионалами с большой буквы, за это отдельное спасибо нашему главному тренеру.

У нас еще действует контракт с Магомедом Мусаевичем, но мы уже начали этап переговоров по пролонгированию соглашения.

- В ноябре сборную ожидает товарищеский матч с ОАЭ, но также говорили о возможности проведения еще одной игры в эти сроки. Будет ли она? И правда ли, что потенциальным соперником является сборная России?

- Согласно календарю ФИФА, в ноябре мы можем должны повести два товарищеских матча. Уже известно, что 19 ноября мы сыграем с ОАЭ на выезде. Хочу добавить, что также планируем провести игру 16 ноября. По сопернику еще не определились, в настоящее время мы ведем переговоры со многими национальными федерациями, включая сборную России. У всех есть, разумеется, свой график подготовки, кто-то ведет подготовку к ЧМ, кто-то формирует сборные к следующему сезону.

- Касательно игроков сборной. Александр Меркель и Георгий Жуков вновь вне списка. Есть ли у них будущее в команде или болельщикам уже не стоит надеяться на их появление?

- Давайте поставим точку в этом вопросе. Александр не вызывался в сборную из-за того, что есть сложности с утратой паспорта на данный момент. Что касается Жукова, то нужно понимать, что для каждого кандидата вызов в национальную сборную должен быть высшим приоритетом. Тренерский штаб не должен просить или уговаривать игроков выступать за главную команду страны. Окончательное решение по вызову кандидатов в команду принимает тренерский штаб национальной сборной.

- У Магомеда Адиева после матча с Беларусью спрашивали о премиальных. Существуют и ожидаются ли они в сборной по итогам прошедшего выступления в групповом этапе Лиги наций?

- По итогам успешного выступления в Лиге наций команде предусматриваются премиальные, как за каждый матч, так и итоговый бонус за решение поставленной задачи. Повторюсь, что каждый из членов национальной сборной - наши герои, невзирая на травмы и нагрузку на международной арене, каждый хотел и делал максимум. Каждый труд должен быть вознагражден, помимо положенных премиальных, были дополнительные бонусы от президента федерации и все они будут выплачены.

- Какова вероятность, что сборная будет играть не только в Астане, но и в Алматы официальные матчи?

– Разумеется, мы рассматриваем варианты проведения официальных игр в других городах на следующий год. Но очень много факторов существует, у нас всего три арены имеют четвертую категорию - в Астане, Алматы и добавился Костанай. При выборе места проведения учитываются факторы подготовки и логистики, когда очень сложный календарь, мы учитываем наиболее удобный этап подготовки к конкретному матчу и последующему. Факторов очень много, включая погодные условия, маршруты для переездов. Говоря об Алматы, нужно не забывать и о высокогорье: футболисты должны успевать адаптироваться, и это немаловажный фактор.

В каждом матче, проведенном в южной столице, болельщики всегда оказывали невероятную поддержку на Центральном стадионе, и мы будем стараться это тоже учитывать. Будем надеяться на скорейшую реконструкцию стадиона в Актобе, там нам очень хотелось бы провести матч, ведь мы знаем любовь болельщиков к футболу в этом регионе. Болельщики из каждого региона приезжали в Астану и оставляли все силы для поддержки нашей сборной, огромное спасибо всем.

Напомним, что сборная Казахстана под руководством Адиева заняла первое место в группе 3 Лиги наций, набрав 13 очков. В следующем розыгрыше турнира казахстанцы будут выступать в дивизионе В, а также получат шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Карпович Андрей Адиев Магомед КФФ Жуков Георгий Меркель Александр Абраев Олжас

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