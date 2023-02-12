Клуб Меркеля снялся с чемпионата Турции

Турецкий клуб "Газиантеп", за который выступает экс-полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель, снялся с дальнейшего розыгрыша Суперлиги и Кубка Турции. Ранее сам футболист рассказал, что такая ситуация возможна, а теперь в клубе сделали заявление.

"После такой катастрофы у нас даже нет сил говорить о футболе. Прежде всего мы желаем божьей милости нашим гражданам, погибшим во время землетрясения, скорейшего выздоровления раненым и благополучного исхода для всех граждан, которые ещё находятся под завалами.

В этих сложных условиях нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в настоящий момент. В соответствии с решением, принятым советом директоров, футбольный клуб "Газиантеп" решил отказаться от участия в Суперлиге и Кубке Турции в сезоне‑2022/2023.

Мы верим, что наш город и наша страна как можно скорее залечат раны, нанесенные землетрясением. Благодарим всех, кто сейчас рядом с нами, за поддержку. Наш город продолжит борьбу с верой в то, что он скоро примет всех любителей футбола и снова встретит наших болельщиков", - цитирует клуб "Чемпионат".

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений магнитудой 7,8 балла. Жертвами стали более десяти тысяч человек. В данный момент спасатели продолжают поиск выживших после природных катаклизмов. Газиантеп - в числе пострадавших районов. Вероятно, Меркелю придется искать новый клуб.

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