Александр Меркель сообщил плохие новости

Экс-полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель рассказал Meta-ratings.kz, что остался без клуба из-за последствий землетрясения в юго-восточной части Турции.

Сначала он сказал следующее:

"Есть вариант, что наш клуб "Газиантеп" и "Хатайспор" дальше не будут выступать в этом сезоне. Мы не до конца знаем, как будет развиваться ситуация. Ждем новости от клуба, для нас это тяжелейшая ситуация. Если до лета "Газиантеп" не будет выступать, то тогда нам придется искать клуб. Ситуация непростая, нужно подождать и потерпеть".

Спустя некоторое время Меркель все прояснил: "Хочу сказать, что сезон для нас закончился. Больше нашего клуба не будет".

Меркель выступал за "Газиантеп" с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя голевыми передачами. Его команда располагалась на 11-м месте из 19.

Напомним, в Турции и Сирии произошла серия землетрясений магнитудой 7-8 баллов. В результате катастрофы погибли не менее 17 тысяч человек. Среди погибших есть футболисты, тренеры и работники местных клубов. В стране отменили все мероприятия.

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