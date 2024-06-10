Двукратный чемпион Казахстана нашел усиление состава в Европе

26-летний сербский нападающий Милан Джокич продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Игрок выступает в чемпионате Македонии за команду "Брегалница". В прошлом сезоне форвард отметился 11 забитыми голами, в текущем забил 3 мяча.

В скором времени он пополнит состав "горняков", занимающих 12-е место в турнирной таблице КПЛ после девяти сыгранных туров.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера "Шахтера" Андрей Финонченко анонсировал чистку состава, подробности - тут.

"Шахтер" - двукратный победитель чемпионата Казахстана (2011, 2012).

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