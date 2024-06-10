Двукратный чемпион Казахстана нашел усиление состава в Европе

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 13:27
©facebook.com/fkbregalnicaofficial

26-летний сербский нападающий Милан Джокич продолжит карьеру в карагандинском "Шахтере", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Игрок выступает в чемпионате Македонии за команду "Брегалница". В прошлом сезоне форвард отметился 11 забитыми голами, в текущем забил 3 мяча.

В скором времени он пополнит состав "горняков", занимающих 12-е место в турнирной таблице КПЛ после девяти сыгранных туров.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера "Шахтера" Андрей Финонченко анонсировал чистку состава, подробности - тут.

"Шахтер" - двукратный победитель чемпионата Казахстана (2011, 2012).

Названа причина проблем клуба КПЛ: ему грозит первый в истории вылет

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Шахтер ФК КПЛ Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:27
КПЛ
Двукратный чемпион Казахстана нашел усиление состава в Европе
Вчера , 15:25
КПЛ
"Астане" и "Актобе" предрекли проблемы из-за сборной Казахстана
Вчера , 13:59
КПЛ
Названа причина проблем клуба КПЛ: ему грозит первый в истории вылет
Вчера , 13:41
КПЛ
Двукратный чемпион Казахстана анонсировал "чистку состава"
8 июня, 12:00
КПЛ
"Интенсивность выше". В Европе положительно оценили уровень чемпионата Казахстана
8 июня, 11:01
КПЛ
Карпович может стать тренером зарубежного клуба
8 июня, 10:00
КПЛ
Конфликт? Лидер сборной Армении сделал неожиданное заявление о Бабаяне
7 июня, 23:11
КПЛ
"Астана" расторгла контракт с греческим защитником
7 июня, 17:53
КПЛ
Кержаков вытащил из дубля воспитанника "Кайрата" и он засверкал
6 июня, 18:48
КПЛ
Лидер "Тобола" сделал заявление о своем будущем
© 2008 - 2024 ТОО «EML»