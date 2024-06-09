Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Названа причина проблем клуба КПЛ: ему грозит первый в истории вылет

Названа причина проблем клуба КПЛ: ему грозит первый в истории вылет
©instagram.com/shakhterfc

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба "Шахтер" Андрей Финонченко объяснил, с чем связаны проблемы карагандинцев в нынешнем сезоне, передают Vesti.kz.

- Андрей Юрьевич, по итогам десяти туров премьер-лиги "Шахтер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. При этом нередко спортивные журналисты и эксперты предрекают команде по итогам сезона первый в истории вылет из первенства. Такой сценарий возможен или же клубу удастся закрепиться в первой десятке? С чем связаны проблемы "Шахтера" в этом году?

- "Шахтер" – это единственный клуб, который никогда не вылетал из премьер-лиги, у нашего клуба большая история и сложившиеся традиции, поэтому о вылете не может быть и речи. Какое место мы займем, пока рано говорить, на каждой игре будем настраиваться только на победу. Проблемы "Шахтера" в этом году связаны с психологией наших футболистов. Когда мы выходим играть дома, где мы набрали семь очков - это одна команда, когда мы играем на выезде - это уже совсем другая команда. Здесь надо разбираться, чего не хватает некоторым футболистам для того, чтобы добиваться успеха и на выездных матчах, - приводит его слова сайт QFL.

Ранее Финонченко анонсировал "чистку состава" в "Шахтере". Следующую игру в чемпионате карагандинцы проведут на своем поле с "Атырау" 15 июня.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
КПЛ Шахтер ФК Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus