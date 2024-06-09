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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Двукратный чемпион Казахстана анонсировал "чистку состава"

Двукратный чемпион Казахстана анонсировал "чистку состава"
©qfl.kz

Исполняющий обязанности главного тренера ФК "Шахтер" (Караганда) Андрей Финонченко рассказал о необходимости усиления состава команды, передают Vesti.kz.

- Ранее вы отметили, что не особо довольны текущим составом команды. Ожидает ли "Шахтер" усиление в предстоящем трансферном окне? На какие позиции необходимы игроки?

- Любой тренер всегда будет недоволен комплектацией игроков. Всегда нужны только лучшие игроки, чтобы конкуренция была не только на играх, но и на тренировках. Важно, чтобы игроки, выходящие на замену, усиливали игру, а не наоборот. В трансферное окно обязательно будет усиление, с некоторыми футболистами мы будем расставаться. На каждую позицию нужно усиление – это и защитники, и полузащитники, и нападающие, - приводит его слова сайт QFL.

"Шахтер" дважды выигрывал чемпионат Казахстана (2011, 2012), но в этом сезоне команда выступает неудачно, занимая предпоследнее, 12-е место в таблице. В активе "горняков" 7 очков после 9 матчей. Следующую игру карагандинцы проведут на своем поле с "Атырау" 15 июня.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ Футбол

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