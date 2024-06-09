Двукратный чемпион Казахстана анонсировал "чистку состава"

Исполняющий обязанности главного тренера ФК "Шахтер" (Караганда) Андрей Финонченко рассказал о необходимости усиления состава команды, передают Vesti.kz.

- Ранее вы отметили, что не особо довольны текущим составом команды. Ожидает ли "Шахтер" усиление в предстоящем трансферном окне? На какие позиции необходимы игроки?

- Любой тренер всегда будет недоволен комплектацией игроков. Всегда нужны только лучшие игроки, чтобы конкуренция была не только на играх, но и на тренировках. Важно, чтобы игроки, выходящие на замену, усиливали игру, а не наоборот. В трансферное окно обязательно будет усиление, с некоторыми футболистами мы будем расставаться. На каждую позицию нужно усиление – это и защитники, и полузащитники, и нападающие, - приводит его слова сайт QFL.

"Шахтер" дважды выигрывал чемпионат Казахстана (2011, 2012), но в этом сезоне команда выступает неудачно, занимая предпоследнее, 12-е место в таблице. В активе "горняков" 7 очков после 9 матчей. Следующую игру карагандинцы проведут на своем поле с "Атырау" 15 июня.