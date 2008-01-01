Чемпион, вратарь-герой и автор сенсационного гола. Топ-5 сербских футболистов в КПЛ-2020

В КПЛ-2020
выступали свыше десятка легионеров из Сербии, многие из них сыграли важную роль в своих клубах. Корреспондент Vesti.kz
выделяет пятерку наиболее значимых представителей этой страны в минувшем сезоне.
Раде Дугалич ("Кайрат")
Защитник "Кайрата" с 2019 года выступает за алматинский клуб. Занимает важную позицию в центре обороны и с первых дней в команде является основным игроком. В прошедшем сезоне Дугалич стал чемпионом страны, сыграв 16 матчей и забив один гол. Алматинцы долгое время, пока не начались эксперименты с составом, демонстрировали надежность в обороне, пропуская меньше всех. В этом большая заслуга сербского легионера.
Алекса Аманович ("Тобол")
Защитник "Тобола", родившийся в Сербии и имеющий гражданство Северной Македонии, поучаствовал в завоевании первого с 2008 года "серебра" в истории костанайского клуба. Среди игроков обороны "Тобола" Аманович чаще других появлялся на поле - 18 раз. На его счету один ассист и пять желтых карточек.
Ненад Адамович ("Жетысу")
Полузащитник "Жетысу" провел все 20 матчей в премьер-лиге. Способен закрыть несколько позиций в центре поля и его продуктивность была оценена в талдыкорганском клубе. На счету серба один гол.
Марко Милошевич ("Каспий")
Актауская команда сумела сохранить прописку в премьер-лиге. Немалая заслуга в этом принадлежит вратарю Милошевичу
. Серб провел 19 матчей, пропустив 31 гол, но вместе с тем демонстрировал уверенность, которая в ключевые моменты трансформировалась в успешные исходы для актаусцев.
Стефан Букорац ("Каспий")
Еще один игрок актаусцев внес огромный вклад в борьбе за выживание. На его счету 18 матчей и один гол. Букорац принес первую и весьма сенсационную победу команде в сезоне, отправив в шестом туре мяч в ворота "Кайсара".
Напомним, чемпионом Казахстана впервые за 16 лет стал алматинский "Кайрат". "Тобол" завершил сезон на втором месте, а "бронза" у "Астаны". Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
.