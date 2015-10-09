Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Частный клуб решил усилиться футболистом сборной Казахстана за 304 миллиона

Защитник "Тобола" и сборной Казахстана Темирлан Ерланов может перейти в "Кызылжар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Петропавловска перешел под частное управление и ставит амбициозные цели на КПЛ-2026. "Кызылжар" уже сделал соответствующие предложения другим футболистам сборной Казахстана, среди которых Александр Марочкин, Исламбек Куат и другие.

Что касается Ерланова, то в начале года он вернулся в "Тобол", где уже выступал в сезоне-2020. У высокорослого защитника есть и другие варианты продолжения карьеры.

За сборную Казахстана уроженец Абайской области провел 21 матч, в которых забил один гол. До "Тобола" Ерланов играл за "Восток", "Ордабасы" и "Актобе". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро (304 млн тенге).

