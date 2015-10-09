Мбаппе проиграл ПСЖ? Cуд принял решение

Апелляционный суд Парижа отклонил просьбу нападающего "Реала" Килиана Мбаппе о замораживании счетов ПСЖ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Ранее французский форвард требовал выплаты бонусов на сумму 55 миллионов евро, а также заработной платы за период с апреля по июнь 2024 года. В ПСЖ утверждают, что Мбаппе добровольно отказался от этих выплат перед своим переходом в "Реал" на правах свободного агента. Суд отклонил иск игрока, обязав его покрыть судебные расходы и выплатить штраф в размере 3 тысяч евро, предназначенный для компенсации расходов парижского клуба.

"Во второй раз суды подтвердили необоснованность претензий Мбаппе относительно арестов, произведенных на счетах клуба в апреле. По сути, весь этот спор — это просто вопрос добросовестности, соблюдения ценностей и выполнения взятых на себя обязательств. ПСЖ будет и дальше решительно защищать свои права", — сказал Рено Семерджян, адвокат, представляющий интересы ПСЖ.

Напомним, Мбаппе выступал за ПСЖ с 2018 по 2024 год. В составе парижан он выиграл 15 трофеев.

