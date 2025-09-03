КПЛ
Вчера 10:15

В "Астане" проблемы на финише гонки за чемпионство КПЛ: команда потеряла ключевого игрока

Состав "Астаны"-2025. Фото: ФК "Астана"©

"Астана" лишилась ключевого игрока на длительный срок. Литовский защитник Кипрас Кажуколовас получил тяжёлую травму на тренировке. Корреспондент Vesti.kz - о том, как это отразится на "Астане" в заключительной части сезона казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

24-летний защитник Кажуколовас с прошлого сезона выступает в "Астане". Практически сразу ему удалось стать основным игроком команды. И сейчас, за пять туров до конца чемпионата, футболист получил разрыв крестообразной связки колена. Этот сезон для него точно завершён, а ещё понадобится время на восстановление в начале следующего года.


Бабаян делает ставку на опыт - Марочкин снова в деле

В недавнем матче с "Кайсаром" (5:1) главный тренер астанчан Григорий Бабаян вернул в стартовый состав 35-летнего Александра Марочкина. В текущем сезоне это был лишь 11-й выход казахстанца на поле с первых минут. И, надо сказать, вошёл в игру он неплохо, ведь уже на 19-й минуте открыл счёт в матче. Ту игру Кажуколовас пропускал, он уже был травмирован.

Теперь дуэт Бранимира Калаицы и Марочкина должен остаться основным на последние пять игр этого сезона. Сейчас столичные делят первую строчку с "Кайратом", имея по 46 очков в активе, но у "Тобола" 44 балла и матч в запасе, поэтому по потерянным очкам они впереди.

В последних матчах КПЛ-2025 "Астану" ждут домашние игры с "Елимаем" (14 сентября) и "Актобе" (19 октября), а также выездные матчи с "Тоболом" (19 сентября), "Окжетпесом" (28 сентября) и "Кайратом" (26 октября).


Травма игрока "Астаны" - потеря для сборной Литвы

Помимо матчей за клуб, Кажуколовас пропустит и игры сборной в квалификации ЧМ-2026. В ближайшие дни его партнёры по национальной команде сыграют домашние матчи с Мальтой и Нидерландами, а в октябре и ноябре встретятся с Финляндией и Нидерландами на выезде, а также с Польшей и Израилем дома.

Во всех четырёх матчах литовской сборной в этом году Кажуколовас выходил в стартовом составе и играл без замен. Поэтому для национальной дружины это серьёзная потеря.

Стоит отметить, что за всё время своей карьеры в "Астане" (длится она более полутора лет) - это первая серьёзная травма для Кипраса. Суммарно за два сезона он провёл в составе столичных 58 матчей и забил три гола. В 2025 году на его счету 22 игры за казахстанский клуб.


Отметим, что из свободных центральных защитников в "Астане" есть только 20-летний воспитанник клуба Санжар Ануаров. Также в центре обороны, при необходимости, могут сыграть Алекса Аманович и Марат Быстров. Однако первый является основным игроком в центре поля, а второй в этом сезоне провёл всего 185 минут во всех турнирах за "Астану".

Также добавим, что срок действия контракта Кажуколоваса с "Астаной" истекает в декабре этого года. Существует вероятность, что литовец больше не сыграет за казахстанский клуб, если стороны не пролонгируют соглашение. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 700 тысяч евро (440 миллионов тенге).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

