Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян после матча с "Кайсаром" объяснил, почему в последних играх команды не проявляет себя форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, сообщают Vesti.kz.
Столичный клуб потерял очки в 20-м туре чемпионата страны, сыграв на своем поле вничью с "Кайсаром".
- Абат пропал в последних играх.
- Сейчас пошли матчи подряд, психологически и физически тяжело. Постоянные перелеты. Конечно, если бы был запас прочности - было бы полегче. Все команды теряют очки, посмотрите на европейские клубы. Играют в еврокубках, отдают все силы, а затем в чемпионате выходят те футболисты, которые не играли и потом теряют очки из-за отсутствия эмоций. И большие команды теряют очки. Конечно, это не оправдание, мы играли дома и по игре мы не должны были играть вничью, это факт. Обидно получать такой гол в конце игры, - приводит слова Бабаяна пресс-служба клуба.
Ранее у Бабаяна возникли вопросы по селекции "Астаны". Также он высказался о своей отставке после потери очков в чемпионате Казахстана.