"Астана" уведет у конкурента в КПЛ еще одного игрока сборной Казахстана

Защитник карагандинского "Шахтера" и национальной сборной Казахстана Михаил Габышев перейдет в столичную "Астану", сообщает Meta-ratings.kz.
Стороны уже обговорили детали контракта. В ближайшее время Габышев должен присоединиться к столичной команде.
Последние два сезона 32-летний Габышев играл за карагандинский "Шахтер": в текущем сезоне КПЛ он провел 10 матчей, в которых отдал три голевые передачи.
За сборную Казахстана защитник сыграл три матча, отметившись ассистом в домашней игре против Словакии.
Ранее футболистом "Астаны" стал еще один игрок обороны национальной команды - из "Шахтера" перебрался Тимур Досмагамбетов.
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