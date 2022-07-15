"Астана" уведет у конкурента в КПЛ еще одного игрока сборной Казахстана

Защитник карагандинского "Шахтера" и национальной сборной Казахстана Михаил Габышев перейдет в столичную "Астану", сообщает Meta-ratings.kz.

Стороны уже обговорили детали контракта. В ближайшее время Габышев должен присоединиться к столичной команде.

Последние два сезона 32-летний Габышев играл за карагандинский "Шахтер": в текущем сезоне КПЛ он провел 10 матчей, в которых отдал три голевые передачи.

За сборную Казахстана защитник сыграл три матча, отметившись ассистом в домашней игре против Словакии.

Ранее футболистом "Астаны" стал еще один игрок обороны национальной команды - из "Шахтера" перебрался Тимур Досмагамбетов.

"Астана" объявила о контракте с игроком сборной Казахстана

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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