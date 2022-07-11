"Астана" объявила о контракте с игроком сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов - официально в "Астане", сообщает клубная пресс-служба.
Ранее 33-летний защитник расторг соглашение с "Шахтером", а конкурентом "Астаны" был "Актобе".
"Футболист сборной Казахстана переходит в состав столичного клуба. Тимур является воспитанником кокшетауской школы футбола. Всего на высшем уровне чемпионата Казахстана провел 290 матчей, забил 29 голов и отдал 26 результативных передач.
В составе национальной сборной Казахстана провел 13 игр. Последним клубом Досмагамбетова был карагандинский "Шахтер", где он сыграл 14 матчей и забил 5 голов. В столичной "Астане" Тимур будет выступать под 27-м номером.
Добро пожаловать в "Астану", Тимур! 💙💛", - говорится в сообщении.
Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере"
В сезоне КПЛ на счету защитника 14 матчей, в которых он забил пять голов. Ранее Досмагамбетов выступал за "Актобе", "Окжетпес", "Восток", "Тараз", "Тобол" и "Ордабасы".
Реклама