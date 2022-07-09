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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Клуб КПЛ принял решение по игроку сборной Казахстана

Клуб КПЛ принял решение по игроку сборной Казахстана
©ФК "Шахтер"

Казахстанский защитник Тимур Досмагамбетов покинул карагандинский "Шахтер" по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба.

Ранее появилась информация, что 33-летний футболист сборной Казахстана расторг контракт, а затем определился с новой командой.

"Мы благодарим Тимура за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере", - официально подтвердил уход Досмагамбетова клуб из Караганды.

Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере"

В сезоне КПЛ на счету защитника 14 матчей, в которых он забил пять голов. Ранее Досмагамбетов выступал за "Актобе", "Окжетпес", "Восток", "Тараз", "Тобол" и "Ордабасы".

Защитник сборной Казахстана вместо "Астаны" выбрал другой клуб

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Футбольные трансферы Шахтер ФК Сборная РК по футболу

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