Клуб КПЛ принял решение по игроку сборной Казахстана

Казахстанский защитник Тимур Досмагамбетов покинул карагандинский "Шахтер" по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба.
Ранее появилась информация, что 33-летний футболист сборной Казахстана расторг контракт, а затем определился с новой командой.
"Мы благодарим Тимура за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере", - официально подтвердил уход Досмагамбетова клуб из Караганды.
Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере"
В сезоне КПЛ на счету защитника 14 матчей, в которых он забил пять голов. Ранее Досмагамбетов выступал за "Актобе", "Окжетпес", "Восток", "Тараз", "Тобол" и "Ордабасы".
Защитник сборной Казахстана вместо "Астаны" выбрал другой клуб
Реклама