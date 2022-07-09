Клуб КПЛ принял решение по игроку сборной Казахстана

Казахстанский защитник Тимур Досмагамбетов покинул карагандинский "Шахтер" по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба.

Ранее появилась информация, что 33-летний футболист сборной Казахстана расторг контракт, а затем определился с новой командой.

"Мы благодарим Тимура за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере", - официально подтвердил уход Досмагамбетова клуб из Караганды.

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В сезоне КПЛ на счету защитника 14 матчей, в которых он забил пять голов. Ранее Досмагамбетов выступал за "Актобе", "Окжетпес", "Восток", "Тараз", "Тобол" и "Ордабасы".

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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