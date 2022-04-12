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Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере"

Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере"
©ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Защитник Тимур Досмагамбетов успешно начал новый сезон в составе "Шахтера" и внес ощутимый вклад в победы карагандинского клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как левый латераль влияет на результаты, забивает роскошные голы в КПЛ и помогает сборной Казахстана

В этом году Досмагамбетову будет уже 33 года, но его команды зачастую всегда были лишь где-то рядом с медалями, а сам Тимур эпизодически появлялся в сборной. При этом его атакующая направленность, несмотря на позицию защитника, всегда выделяла его с лучшей стороны. 

Например, у него были два сезона подряд, где он выбивал не меньше восьми результативных действий - в 2017-м за "Окжетпес" (4 гола, 4 ассиста), в 2018-м за "Ордабасы" (3 гола, 6 ассистов). И даже прошлый год, где игрок посреди сезона сменил клуб, получился очень достойным - в сумме в 23 матчах за "Ордабасы" и "Тараз" Тимур оформил четыре гола и четыре ассиста в КПЛ. 

Зимой "Шахтер" не продлил контракт с левым латералем Давидом Атанскоски. Возможно, тренерский штаб и, в частности, Магомеда Адиева не устраивали именно атакующие навыки македонца, ведь у него был всего один ассист в 20 матчах КПЛ и ни одного голевого действия в еврокубках. 

Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере". Фото 1

Досмагамбетов оказался свободен на рынке, и Адиев воспользовался этим. Таким образом, у "Шахтера" сформировались казахстанские фланги с разной функциональностью. Габышев справа больше нацелен на подачу, очень вынослив, врывается в свободные зоны. Акценты Досмагамбетова другие - конструктив и завершение, поскольку у него лучше поставлен удар. 

В четвертом туре "Шахтер" организовал гол в ворота "Актобе" как раз с помощью своих латералей. Габышев прорвался по правому флангу, прострелил в центр, а Досмагамбетов своевременно подключился и блестяще сыграл в завершении. 

В следующей игре с "Махтааралом" Досмагамбетов уже проявил индивидуальное мастерство. Его превосходный дальний удар оказался одним из лучших голов пятого тура. 

Надо сказать, что структура игры "Шахтера" предусматривает особое влияние именно латералей - они больше остальных вовлечены в командные действия, их роль важна в продвижении атак, а в случае с Досмагамбетовым еще и в финализации.  

Успешный старт с "Шахтером" в КПЛ-2022 помог Досмагамбетову вернуться в сборную Казахстана. Так, он очень прилично сыграл ответный матч с Молдовой в Нур-Султане. Игрок создал несколько голевых моментов для партнеров и уверенно реализовал пенальти в послематчевой серии. 

Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере". Фото 2

Если Досмагамбетов продолжит в таком же темпе, то есть вероятность, что он станет игроком основной обоймы сборной и поборется за медали (не исключено, что даже за золотые) с "Шахтером" в чемпионате страны. В общем, этот сезон может стать ключевым и самым успешным в карьере опытного футболиста. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11
2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10
3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10
4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10
5 Астана 5 3 0 2 6-5 9
6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7
7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7
8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7
9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5
10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4
11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4
12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4
13 Туран 4 0 2 2 0-4 2
14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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