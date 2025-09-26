"Астана" рвётся в лидеры, а "Атырау" близок к невозможному. Что нас ждёт в КПЛ в эти выходные?

В эти выходные, 27-28 сентября, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся матчи 24-го тура. Это один из трёх заключительных туров первенства. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что может измениться в борьбе за ключевые позиции чемпионата.

Всего в течение двух дней состоятся шесть игр - по три в субботу и в воскресенье. 27 сентября пройдут матчи "Улытау" - "Атырау" (15:00), "Женис" - "Туран" (17:00) и "Актобе" - "Кызыл-Жар" (19:00).

На 28 сентября запланированы встречи "Окжетпес" - "Астана" (15:00), "Елимай" - "Ордабасы" (17:00) и "Тобол" - "Кайсар" (18:00).





Битва за спасение: "Атырау" выберется из зоны вылета?

Больше четырёх месяцев "Атырау" без перерыва замыкает турнирную таблицу премьер-лиги. Нефтяники обосновались там после десятого тура, а выбраться могут только сейчас, по итогам 24-го. Но что для этого нужно?

Сейчас команда Виталия Жуковского идёт на серии из шести матчей без поражений - команда добыла десять очков из 18 возможных за счёт двух побед и четырёх ничьих. В этом туре их ждёт выездная игра с "Улытау", который замыкает топ-10 с 21 баллом в активе.

В активе "Атырау" 15 очков, а у находящегося на предпоследней строчке "Турана" 16 баллов. Туркестанцы на выезде встретятся с "Женисом", который идёт на серии из двух поражений, но продолжает борьбу за попадание в топ-6.



Чтобы покинуть зону вылета (по итогам сезона только одна команда отправится во второй дивизион), "Атырау" может хватить даже ничьей с "Улытау". Но при условии, что "Туран" проиграет "Женису".

Если же "Атырау" добьётся победы, то они опередят "Туран" при условии, что туркестанцы не наберут три очка в Астане. К слову, у "Турана" всего одна победа в 15 последних тура КПЛ.





"Актобе" рискует оказаться вне еврокубковой зоны

Одной из самых увлекательных должна получиться спринтерская дуэль "Актобе" и "Елимая" на финише сезона. На кону - попадание в топ-4, то есть, в еврокубковую зону.

В субботу "Актобе" примет идущий на девятом месте "Кызыл-Жар", и команде Николая Костова нужно приходить в себя после двух поражений кряду, пока не стало совсем поздно.

В воскресенье "Елимай" Андрея Карповича примет на своём поле "Ордабасы", и это будет одна из самых ярких вывесок 24-го тура.



Сейчас у актюбинцев и семейчан по 39 очков, а также одинаковая разница голов (+11). Команды почти не имеют шансов войти в топ-3, как и выпасть из топ-5. Но кто же окажется на четвёртом месте?

Кстати, не исключено, что уже через неделю четвёртое место не будет заботить ни "Актобе", ни "Елимай". Если 4 октября в финале Кубка Казахстана победу одержит "Ордабасы", то именно этот клуб застолбит за собой четвёртую еврокубковую путёвку, вместе с представителями топ-3 КПЛ.

Но если обладателем Кубка Казахстана станет "Тобол", то четвёртая позиция продолжит быть статусной.





Нас вновь ждёт смена лидера? "Астана" может обойти "Кайрат"

В воскресенье "Астана" сыграет на выезде с "Окжетпесом", который ближе к концовке сезона совсем просел и проиграл три игры кряду с общим счётом 2:6. И домашний матч для синегорцев против претендующей на чемпионство "Астаны" может обернуться неудачно, тем более учитывая тот факт, что команда Григория Бабаяна забивает неприлично много (58 голов за 23 тура и 17 голов за последние пять игр).

В активе столичных 50 набранных очков, и это на два меньше, чем у лидирующего "Кайрата". Но алматинцы матч 24-го тура проведут позднее - 5 октября они сыграют дома с "Жетысу". Причина переноса проста, ведь уже во вторник, 30 сентября, алматинцы сыграют на своём поле с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов.

Но пока до перенесённого матча есть неделя, "Астана" может выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице. Для этого хватит любой победы в гостях над "Окжетпесом". Шансы на это действительно большие.



Добавим, что матчи 25-го тура КПЛ пройдут с 17 по 19 октября, а заключительный тур чемпионата состоится ровно через месяц - в воскресенье, 26 октября.

Впервые за шесть лет чемпион может подтвердить свой статус в следующем сезоне, такого не было с 2019 года, когда "Астана" в шестой раз подряд стала лучшей в стране.

"Кайрат" продолжает борьбу за это достижение и пятое чемпионство в истории. "Астана" же рассчитывает в восьмой раз заполучить золото КПЛ.