"Астана" рвется к титулу, "Кайрат" трясет. А "Тобол" тащат судьи? Обзор 12-го тура КПЛ

В каком состоянии "Астана" и "Кайрат" подходят к очному поединку, что происходит с "Ордабасы" и действительно ли судьи лояльны к "Тоболу" - об этом и многом другом корреспондент Vesti.kz рассказывает по итогам 12-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу.

"Астана" явный фаворит перед игрой с "Кайратом"

Пока команда Андрея Тихонова собирала очки в рациональной и спокойной манере, "Кайрат" трясло практически в каждом матче и прошедшая встреча с "Актобе" - не исключение. Даже сам Алексей Шпилевский заметил, что его команда выглядела эмоционально нестабильно. Было заметно насколько разобран и не состоятелен на данный момент "Актобе", но даже в такой игре "Кайрат" умудрился создать интригу и пропустил два мяча после явных ошибок обороны и вратаря. Шпилевский не убедил руководство клуба этой победой, поэтому в столице игрокам алматинского клуба нужна только победа, если они хотят продолжить работу с белорусским специалистом.

При этом "Кайрат" должен абсолютно объективно опасаться Марина Томасова. Не только потому что сам хорват в потрясающей форме - дубль в ворота "Кайсара" как очередное доказательство, но и во многом из-за того насколько уязвим левый фланг обороны "Кайрата" сейчас, о чем нам рассказал экс-тренер сборной Казахстана.

И мы не должны забывать о психологической составляющей. "Астана" невероятно уверенна в себе, она выигрывает даже в равных и в не очень успешных по качеству матчах - это признак чемпионской команды. Жаль, что в предстоящем противостоянии со стороны "Астаны" не сыграет Абат Аймбетов, но фигуры Исламбека Куата опять же достаточно, чтобы сказать - нас ждет крайне увлекательное зрелище.

Противоречивый "Тобол" и фартовый "Ордабасы"

Уже не в первый раз "Тобол" добывает победу, которая не оставляет ощущения судейских симпатий к костанайскому клубу. Так было с "Таразом", когда в ворота "Тобола" не назначили явный пенальти и так случилось в прошедшей встрече с "Кызыл-Жаром", где вновь случился важный момент при одиннадцатиметровом. Так, главный арбитр встречи Болат Карлибаев позволил "Тоболу" перебить пенальти после первого удара, который отразил вратарь Мирослав Лобанцев, якобы из-за того, что россиянин переступил линию ворот во время удара. Более того, судья удалил голкипера "Кызыл-Жара", только вот игрок, по его словам, вообще ничего не говорил в сторону арбитра. Второй пенальти "Тобол" естественно забил и скромный "Кызыл-Жар" в итоге остался не только без очков, но и без основного вратаря. Кстати, когда Александр Мокин отражал пенальти от Нуралы Алипа в матче 5-го тура против "Кайрата", судьи почему-то не обратили внимание, что вратарь допустил такое же нарушение (если исходить от решения в игре с "Кызыл-Жаром") и пересек линию ворот в момент удара.

По-прежнему тягостное впечатление остается от игры "Ордабасы". Из тура в тур глобально в игре шымкентского клуба ничего не меняется, при этом лидеры возвращаются в строй - на сей раз играл Жоао Пауло, плюс в центральную ось вернулись опытные легионеры - Осучукву и Диакате. Но "Ордабасы" чудом избежал поражения от "Атырау", вернее ничейный результат команде Александра Седнева добыл конкретный игрок - это вратарь Владимир Плотников, отразивший удар с пенальти от Доньета Шкодры.

"Акжайык" набрал ход, "Жетысу" поймал "Тараз", "Каспий" не заметил "Шахтер"

Присутствие "Акжайыка" в лидирующем пуле команды - это не только доля удачи, но и подтверждение одной тенденции, КПЛ - это лига силового и закрытого футбола. Иначе воспринимать успехи "Акжайыка" просто невозможно, команда Владимира Мазяра не показывает ничего принципиально нового и привлекательного, но добывает очки, умея выжидать, ловить соперника на контратаках и использовать стандарты.

Одно из открытий нынешнего сезона - "Тараз", к сожалению, забуксовал на данном этапе сезона. В атаке команда Вардана Минасяна все также продуктивна, но с обороной существуют серьезные проблемы. Увы, Елдос Ахметов будучи лидером команды продолжает оставаться не столь надежным защитником, возможно, "Таразу" стоит перейти на схему в три центральных защитника. "Жетысу" к их чести, сумел воспользоваться ошибками соперника и одержал долгожданную победу под руководством самого молодого тренера в лиге Рината Алюетова.

Никакой позитивной динамики не наблюдается в "Шахтере", несмотря на смену главного тренера и трансферы нескольких игроков из России. "Каспий" довольно предсказуемо обыграл карагандинцев на своем поле, на сей раз стиль игры команды Срджана Благоевича отразился прямым образом на табло. Но победа над нынешним "Шахтером" увы не показатель силы того или иного клуба. Тем не менее, нельзя не отметить вдохновенную игру атакующей линии "Каспия" в лице Давида Караева и Сали Уаджди.

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