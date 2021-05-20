Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Уязвимые фланги обороны и качество игры с "Актобе". "Кайрат" прервал неудачную серию, но теперь его ждет "Астана"

Анализ игры алматинского клуба.

Уязвимые фланги обороны и качество игры с "Актобе". "Кайрат" прервал неудачную серию, но теперь его ждет "Астана"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Нынешнее состояние "Кайрата" - одна из главных актуальных тем в нашем футболе. Заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов в авторской колонке для Vesti.kz разобрал недавние игры алматинского клуба, указав, в каких компонентах уступали алматинцы и почему грядущее противостояние с "Астаной" во главе с Марином Томасовым так опасно для них.

Цель профессионального футбола - спортивный результат. Факторы, влияющие на его достижение, всегда были в центре внимания тренеров и специалистов. Две метрики общеизвестны: продвижение мяча в атаку и выигранные единоборства. 

Анализ четырех игр "Кайрата", начиная с девятого тура, подтверждает значимость этих игровых действий. 

Соперники алматинцев в девятом, десятом и одиннадцатом турах были эффективнее в продвижении мяча и выиграли единоборства.

С "Актобе" "Кайрат" сыграл значительно лучше. Стал победителем и по счету, и по качеству игры.

Почему команда потеряла очки? Вопросов, наверное, много, но аргументированно, не находясь в клубе, можно ответить только на один. Ответ на виду, нужно только внимательно посмотреть несколько игровых эпизодов.

В одном из интервью Алексей Шпилевский сказал, что футболисты беспрекословно в течение 2,5 лет выполняли и выполняют все требования. Одно из них хорошо слышно во время телетрансляций: крайние защитники должны высоко подниматься при переходе в атаку. Голы, пропущенные в Атырау, Уральске и в последнем туре с "Актобе", - как под копирку с левого фланга обороны. При атаке соперников защитники алматинского клуба не успевают вернуться в свои позиции.

Неужели встречать нападающего лицом, а не читать номер на его спине - устаревшее требование?

В итоге - минус пять очков. Все знают эту проблему "Кайрата" и с успехом ее используют. А впереди "Астана" и Марин Томасов. Тренеры в Европе тоже умеют "читать" игру.

Добавим, что матч "Астана" - "Кайрат" в рамках 13-го тура КПЛ состоится 23 мая и пройдет на стадионе "Астана Арена".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Актобе ФК Астана ФК Шпилевский Алексей КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:45
Футбол

"Астана" и "Атырау" оштрафованы на 1,7 миллиона тенге, а "Окжетпесу" грозит перевод во вторую лигу
Сегодня
11:46
Футбол

Уязвимые фланги обороны и качество игры с "Актобе". "Кайрат" прервал неудачную серию, но теперь его ждет "Астана"
Сегодня
11:27
Футбол

Гол легионера "Атырау" ударом в девятку признан лучшим в 11-м туре КПЛ-2021
Сегодня
09:35
Футбол

Фаворит Боранбаева. Потенциальный преемник Шпилевского стал ближе к "Кайрату"
Сегодня
07:55
Футбол

Участник еврокубков от Казахстана уволит главного тренера? В клубе намечается чистка состава
Вчера
23:59
Футбол

"Не понимаю, за что мне дали красную карточку". Вратарь "Кызыл-Жара" прокомментировал удаление в матче с "Тоболом"
Вчера
23:28
Футбол

"Подсказка от бокового судьи". Спорный пенальти "Тобола" в ворота "Кызыл-Жара" разобрали подробно
Вчера
22:45
Футбол

"Кому нужен такой цирк?". Судей обвинили в работе против "Астаны" и "Кайрата" после спорного пенальти "Тобола"
Вчера
22:01
Футбол

"Тобол" в большинстве одержал победу в матче с удалением вратаря и сократил отставание от "Астаны"
Вчера
21:54
Футбол

"Атырау" не забил пенальти и подарил очки "Ордабасы"
Вчера
19:56
Футбол

Участник еврокубков от Казахстана разгромно проиграл и потерял очки в четвертом матче подряд
Вчера
19:54
Футбол

"Тараз" проиграл аутсайдеру в матче с автоголом и не смог приблизиться к "Кайрату"
Вчера
18:42
Футбол

"У "Кайрата" нет шансов, если "Астана" усилится летом". Эксперт - о титуле КПЛ, факторе Гуральски и отстранении Эсеолы
Вчера
17:52
Футбол

"Не обрадовались утечке информации". Что может спасти судьбу Шпилевского в "Кайрате"
Вчера
13:36
Футбол

"Зажигает в чемпионате Казахстана". В Европе отметили бомбический гол французского игрока в ворота "Кайрата"
Вчера
12:51
Футбол

Возвращение болельщиков, поддержка Шпилевского, настрой Косовича. Репортаж с матча "Кайрат" - "Актобе"
Вчера
12:30
Футбол

"Была немного нервозная ситуация". Легионер "Кайрата" - о победе над "Актобе" и противостоянии с "Астаной"
Вчера
10:00
Футбол

Прямая трансляция матча "Тобол" - "Кызыл-Жар" и еще трех игр 12-го тура КПЛ
Вчера
09:36
Футбол

"В запасе остались даже Алип и Вагнер Лав". Зарубежные СМИ оценили победы "Кайрата" и "Астаны" в КПЛ
Вчера
08:36
Футбол

Футболист европейской сборной стал чемпионом после ухода из "Астаны"
Вчера
00:02
Футбол

Сила трибун и нервозность на поле. Как "Кайрат" обыграл "Актобе" при родных зрителях
18 мая
23:45
Футбол

Список отличившихся. Лишь десять игроков за последние три года оформляли хет-трики в КПЛ
18 мая
22:52
Футбол

Пять голов и дубль Томасова: "Астана" разгромила "Кайсар" и упрочила лидерство в КПЛ
18 мая
20:53
Футбол

"Кайрат" одержал победу после неудачной серии, но остался на четвертом месте КПЛ
18 мая
19:54
Футбол

"Акжайык" после победы над "Кайратом" обыграл дебютанта КПЛ и закрепился на третьем месте
18 мая
15:24
Футбол

"Я к себе требования никогда не снижал". Почему "Кайрат" отстранил Эсеолу и что будет дальше
18 мая
14:14
Футбол

"Да, моей отставки ждут, но...". Самый молодой тренер КПЛ - о ситуации в "Жетысу", конфликте футболистов и варианте Жаксылыкова в РФ
18 мая
13:13
Футбол

От победы до разгрома 6:0. Как "Кайрат" со Шпилевским играл против "Актобе"
18 мая
12:16
Футбол

50 процентов потерянных очков и безнадега в игре. Есть ли шанс у "Кайрата" догнать "Астану"?
18 мая
11:25
Футбол

"Кайсар" пустил болельщиков на домашний матч с "Астаной"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика