"Астана" продлила контракты со своими воспитанниками

©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:17

"Астана" объявила о продлении контрактов с молодыми игроками основной команды - защитником Саги Советом и вратарем Данилой Подымским.

Оба игрока начинали свой путь в "Астане" в молодежной команде в 2016 году: 23-летний Подымский провел 43 матча за дублирующий состав и являлся его капитаном, 21-летний Совет стал одним из открытий сезона-2021, сыграв за основную команду 13 матчей.

Отметим, что в текущее межсезонье в составе "Астаны" могут произойти серьезные изменения. Особенно это касается линии обороны.

Кроме того, стало известно о возможном возвращении в столичный клуб бывшего лидера команды Патрика Твумаси. У ганца не пошла игра в чемпионатах Испании и Германии.

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Метки:
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