Унывать пока рано? "Астана" сохранила всего четырех защитников с сезона-2021

Казахстанские футбольные клубы все ближе к возобновлению тренировочного процесса. Накануне появились новости о грядущем предсезонном сборе "Астаны" в Турции. Корреспондент Vesti.kz уделил внимание составу шестикратных чемпионов Казахстана, акцентировав внимание на оборонительной линии.

Дело в том, что защита "сине-желтых" претерпит огромные изменения по сравнению с прошедшим сезоном. За последний месяц стало известно о том, что клуб не стал продлевать контракты с рядом игроков. В их числе Антонио Рукавина (завершил карьеру), Жарко Томашевич (клуб отказался, несмотря на желание игрока снизить зарплату), Энео Битри (ушел и подписал контракт с албанским "Партизани"), Кике Лопес (не продлили), а также Марк Гурман (может перебраться в "Кызыл-Жар").

Из подписаний известно лишь то, что Елдос Ахметов стал одним из первых новичков столичных в зимнее межсезонье. Однако клуб все еще не представлял новобранца официально.

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Из тех оборонцев, кто регулярно играл в прошлом сезоне, остались лишь капитан Абзал Бейсебеков, хорват Лука Шимунович, а также двое местных футболистов - Саги Совет и Лев Скворцов, защищающие цвета молодежной сборной Казахстана.

Это при том, что Шимунович большую часть прошлого сезона провел на позиции опорного полузащитника, как и Бейсебеков, который немало играл в центре поля. Совет и Скворцов же суммарно во всех турнирах наиграли чуть больше 1000 минут, поэтому дефицит практики у них имеется значительный.

Понятно, что состав еще будет формироваться в ближайшие пару месяцев, но столичным уже сейчас стоит хорошенько призадуматься об усилении. При сохранении основного вратаря Александра Заруцкого, игроков полузащиты Исламбека Куата и Макса Эбонга, наличии лидера Марина Томасова, - именно защита становится наиболее уязвимой частью имеющегося на руках у тренера состава.

Но клуб уже не раз демонстрировал, что даже с ограниченными средствами можно получить качественное усиление. В прошлом году "Астана" тоже нуждалась в хороших защитниках, пусть и не в таком количестве. И тогда команде удалось подписать армянского игрока Вараздата Арояна, который спустя несколько месяцев переехал в испанский "Кадис" из высшего дивизиона, а в конце 2021-го был признан лучшим футболистом в Армении, опередив в том числе и Генриха Мхитаряна.

Перед началом сезона-2022 ситуация выглядит более кризисной, но у клуба есть неплохая почва, чтобы выбраться из этого положения. У "Астаны" есть новый тренер Срджан Благоевич, команда сохранила лидеров раздевалки в лице Бейсебекова и Куата, а также с большой долей вероятности войдет в новый сезон со своим главным голеадором последних лет Томасовым. Поэтому унывать болельщикам "Астаны" пока рано.

Напомним, ранее стало известно о возможности возвращения в "Астану" Патрика Твумаси.

Фото: ФК "Астана"©️