Патрик Твумаси захотел вернуться в КПЛ. Его предложили "Астане"

Экс-вингер "Астаны" Патрик Твумаси может вернуться в чемпионат Казахстана. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

По информации источника, ганский футболист желает перезапустить свою карьеру, которая так и не заладилась после отъезда из "Астаны". Африканский легионер не смог заиграть в испанском "Алавесе" и в немецком "Ганновере".

Отмечается, что его услуги, помимо "Астаны", также предложены "Актобе". Впрочем, инсайдер сомневается в возможности казахстанских клубов осилить финансовые запросы 27-летнего ганца. "Вряд ли Твумаси готов играть меньше чем за 20 тысяч евро в месяц. А нынче такие деньги у нас мало кто способен осилить. Разве что лидирующая тройка и "Актобе", если спонсорские вливания в этот клуб подтвердятся", - пишет Кожахмет.

Напомним, Твумаси с 2013 по 2018 год выступал за "Астану". Провел за клуб во всех турнирах 171 матч, в которых забил 69 мячей и сделал 28 ассистов. Он четыре раза становился чемпионом Казахстана, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.